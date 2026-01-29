Sommarjobba som biståndshandläggare!
2026-01-29
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Hej! Vill du också spela roll?
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor.
Välkommen till sommarjobbet där du inte bara får chansen att växa och göra skillnad, utan också att njuta av allt det bästa som sommaren i soliga Luleå har att erbjuda! Är du en lagspelare som trivs i en dynamisk miljö där nya idéer och metoder alltid är välkomna? Då är du den semestervikarie vi letar efter! Tillsammans kommer vi att arbeta för att skapa trygga livssituationer för äldre.
Biståndsenheten ligger i centrala Luleå och ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och utifrån Individens Behov i Centrum (IBIC). När du börjar hos oss får du göra introduktion med en erfaren kollega samt följa vår introduktionsplan för att växa in i din roll. Vi tillhandahåller regelbundna ärendegenomgångar, reflektionsmöjligheter och kompetensutveckling. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare är du en central del av socialförvaltningens arbete för att säkerställa stöd till äldre. Främsta arbetsuppgifterna är:
• informera medborgare om insatser och regelverk.- ha en nära dialog med individer i behov av stöd och deras anhöriga.- utreda och bedöma behov av insatser samt skriva förslag till beslut.- samverka med aktörer internt och externt.
Utöver detta kan det tillkomma ytterligare arbetsuppgifter beroende på din erfarenhet och bakgrund. Vår förhoppning är att du kan växa med uppgifterna och få med dig värdefulla erfarenheter inför ditt framtida yrkesliv.
Din arbetstid är förlagd dagtid med möjlighet till flex.
Den vi söker
Du har ett genuint intresse och engagemang för att stödja och hjälpa äldre människor. Vidare ska du som söker ha:
• slutförd eller pågående socionomutbildning, eller annan universitets-/högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.- bra svenska, både i tal och skrift.
Vi ser det som ett plus om du har erfarenhet av myndighetsutövning eller handläggning inom äldreomsorgen (SoL). Som person ska du vara samarbetsorienterad, strukturerad och analytisk. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering.
Tillträde enligt överenskommelse.
