Sommarjobba som Assistent!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-12-15
Letar du efter ett sommarjobb där du får arbeta nära verksamheten och bidra till att vardagen fungerar smidigt? Vi söker nu en assistent som vill ta sig an en varierad roll med många kontaktytor och praktiska arbetsuppgifter.
Som assistent kommer du att stötta i det dagliga arbetet genom att hjälpa till med administrativa och koordinerande uppgifter. Rollen passar dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har lätt för att organisera, är noggrann och har en positiv inställning till nya utmaningar.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och kräver att du snabbt kan sätta dig in i olika arbetsuppgifter. Du fungerar som ett viktigt stöd i verksamheten och bidrar till att arbetet flyter på effektivt. Arbetet är varierande och passar dig som uppskattar omväxling och ansvar.
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande men inget krav - det viktigaste är din vilja att lära och bidra.
Detta är ett konsultuppdrag där startdatum kan variera från mars-juni och sträcker sig till mitten av september med möjlighet till förlängning.
Vi är dedikerade till att ta itu med globala utmaningar. Våra kärnvärden - omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete - tillsammans med ett starkt fokus på mångfald, inkludering och lika möjligheter, driver vårt mål att skapa hållbara lösningar. Det är vår historia. Gör den till din.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
