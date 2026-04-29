Sommarjobba som 1st line support hos Gustavsberg AB!
Bor du i närheten av Gustavsberg (Stockholm) eller Vårgårda (Göteborg) och vill få värdefull erfarenhet inom IT? Vi söker nu en driven 1st line support till Gustavsberg AB för sommarjobb!Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som 1st line support hos Gustavsberg AB blir du den första kontakten för kunder och partners som behöver hjälp med bolagets produkter och tjänster. Du får en central roll i att säkerställa snabb, vänlig och lösningsorienterad service - och samtidigt bidra till att stärka ett av Nordens mest välkända varumärken inom badrum och VVS. Det passar dig som är ute efter ett kortare uppdrag eller kanske dig som studerat IT och vill få värdefull erfarenhet över sommaren!
Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig från juni-augusti.Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden via telefon, mejl och ärendehanteringssystem.
Eskalera svårare ärenden och söka upp rätt personer att kontakta
Till viss del on-site support på fabriken
Vi söker dig som
Har ett tekniskt intresse och grundläggande kunskap om Windows-miljön
Grundläggande IT-kunskaper, från studier eller arbetsliv
God svenska i tal såväl som skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av IT-support/1st line
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Lyhörd och hjälpsam
Målmedveten och problemlösande
Ansvarstagande - tar ägandeskap för ditt arbete
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ACAZPF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
