Sommarjobba på Trygghetsteamet 2026

Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Som del av Trygghetsteamet hanterar du kommunens trygghetslarm. På dagtid arbetar du enbart med larmhantering, medan du nattetid kombinerar larmhantering med fasta besök hos kommunens brukare. Under sommaren blir du en viktig del i att skapa trygghet och ge stöd när det behövs som mest hos brukare. Arbetet utgår från ett rehabiliterande synsätt där varje människas resurser och vitalitet lyfts fram och där alla möts med respekt och värdighet.
Du arbetar med ett engagerat team med erfarna kollegor inom vård och omsorg där vi samarbetar nära för att skapa en trygg arbetsmiljö. Trygghetsteamet ingår i Hemsjukvårdens verksamhetsområde, vilket innebär ett tätt samarbete med flera professioner sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast med fokus på brukarens bästa. Du kommer även samarbeta med andra enheter inom Socialförvaltningen i Falkenbergs kommun.
Arbetet innebär att du:
* Åker ut på trygghetslarm hos kommunens brukare.
* Ger omvårdnad och stöd i brukarnas hem, inklusive delegerade uppgifter.
* Hjälper till med fall, befarat sjukdomsfall, tillsyner, personlig hygien och förflyttningar.
* Hanterar inkommande larm och bedömer behovet av åtgärder.
* Arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt från planering till utförda besök och dokumentation hanteras.
Trygghetsteamet är organiserat i team för dag/kväll eller natt. Enheten utgår från kontor på Turbingränd och Solhaga. Rollens tjänstgöring är förlagt både vardagar och helger.
Nu har du även möjlighet att anmäla intresse för helgtjänstgöring! Det innebär att du får ett schema där du i huvudsak arbetar helger. I gengäld får du högre lön (OB-ersättning) samt mer ledighet under veckorna. Perfekt för dig som vill kombinera arbete med studier, fritid eller andra åtaganden.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra till våra brukares hälsa och livsvillkor på ett lugnt och metodiskt sätt även i akuta situationer. Du är flexibel, ansvarsfull och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du har lätt för att samarbeta, är positiv och kan anpassa dig till oväntade situationer. Noggrannhet är viktigt, särskilt vid medicinhantering. Du är initiativrik och lyhörd för brukarens behov och känner en självklar respekt för dina medmänniskor.
Du behöver ha:
* Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
* Du behöver kunna hantera de IT-system som är nödvändiga i tjänsten vilket kräver datorvana.
* B-körkort är ett krav.
* Det är en fördel om du har utbildning och/eller erfarenhet inom vård och omsorg.
* Personlig lämplighet väger tungt.
* Du behöver vara 18 år eller äldre. Åldersgränsen är satt på grund av att det är särskilda regler enligt arbetsmiljölagen. Regler kring minderårigas arbetsmiljö regleras i AFS 2012:3.
Inför en eventuell anställning inom vård och omsorg behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Detta är en del av vår rutin för att säkerställa trygghet och säkerhet i verksamheten. Du kommer att få mer information om detta under rekryteringsprocessen.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan!
