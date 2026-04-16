Sommarjobba på Smögen på Pelle P!
Pelle P söker nu dig som vill jobba som butikssäljare i deras två sommarbutiker på Smögen!
Vi söker dig som är driven, resultatinriktad och som brinner för att ge kunden bästa tänkbara service. Du är utåtriktad och räds inte för att ta kontakt med kunden. Ofta är du deras första kontakt med företaget och därmed är du vårt ansikte utåt.
Att vara säljare i någon av våra butiker innebär så mycket mer än att stå i kassan. Vi söker dig som kan se den affärsmässiga helheten och göra det där lilla extra som ökar försäljningen och som gör att kunderna vill komma tillbaka. Du tycker både om att jobba i team och självständigt, många gånger är du själv i butiken och då gäller det att kunna växa och ta ansvar.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete i butik med aktiv personlig försäljning.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
I varje läge sätta försäljningen och kunden i första hand.
På bästa sätt stötta kollegorna i det dagliga arbetet.
Ständigt arbeta med att exponera och presentera varorna på ett attraktivt och säljande sätt.
Hålla snyggt och rent både i butiken och på lagret.
Övrig information
Plats: Smögen. Det finns två butiker på Smögen och man arbetar i båda butikerna, kortare dagar med kollega i ena butiken, längre dagar ensam i andra butiken.
Omfattning: Du arbetar enligt rullande schema där arbetstimmarna är 30h/vecka.
Period: Mitten på juni - Sista augusti. OBS! Viktigt att du kan arbeta vecka 30!
Butiken tillämpar Handels kollektivavtal.
I samband med denna rekrytering samarbetar Pelle P med Retail Staffing.
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till Pelle P!
Pelle P designar, tillverkar och säljer tekniska seglar-och skidkläder samt sport- och fritidskläder för den aktiva människan där design kombineras med hög kvalité och funktion. Varumärket har sitt ursprung i seglarlegenden Pelle Petterson som även gjort sig känd som industri- och produktdesigner. Bolagets försäljning sker via externa återförsäljare, egna butiker och web i Norden, Tyskland, UK och Schweiz.
WWW.PELLEPETTERSON.SE
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
456 51 SMÖGEN Arbetsplats
Lovisa Simonsson lovisa.simonsson@retailstaffing.se 0705 - 08 41 90
9857410