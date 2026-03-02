Sommarjobba på lager i Härnösand!
Har du truckkort och är på jakt efter sommarjobb på heltid? Då kan vi ha jobbet för dig!
Vår kund är verksam inom vårdsektorn och tillhandahåller utrustning till landsting och vårdcentraler. Varje dag plockas en stor mängd utrustning som ska ut till olika vårdinrättningar runt om i Sverige. Allt plockas och paketeras på lagret i Härnösand. Vi söker en person som vill arbeta under sommaren då ordinarie personal har semester. Du kommer att arbeta med erfaren och rutinerad personal och de första två veckorna är upplärning och introduktion. Tjänsten är på heltid, preliminärt under veckorna 24 till och med 33. För rätt person finns möjlighet till fortsatt jobb efter sommaren.
Du kommer under sommaren att arbeta med att plocka en stor mängd olika produkter och du lär dig ett arbetsmoment i taget när du börjar. Plockning sker med dator och du plockar både produkter för hand och använder truck. Arbetstider är dagtid vardagar 7-15:45.
DETTA SÖKER VI
Du som söker har möjlighet att arbeta heltid under hela perioden.
Du har truckkort B2 och B4 då du kommer köra höglyftande truck.
Du har tidigare arbetat på lager med att plocka varor och känner dig trygg i att arbeta med noggrannhet i ett högt tempo.
Du hanterar det svenska språket flytande i tal och skrift.
Du är bekväm med att använda datorn som arbetsredskap.
Vi ser gärna att du har körkort och tillgång till bil då det kan vara svårt att nå arbetsplatsen med kommunala medel.
Då vår kund arbetar med produkter som räddar liv och måste komma fram i tid är det viktigt att du tänker kvalité i allt arbete du utför och att du förstår det större perspektivet bakom produkterna du plockar.
Låter detta intressant så tveka inte att skicka in en ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med urval och intervju och tillsätter tjänsterna så snart vi hittat rätt person. Tänk på att noga utformade ansökningshandlingar där du tydligt beskriver dina tidigare erfarenheter ökar dina chanser i urvalsprocessen. Så ansöker du
