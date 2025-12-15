Sommarjobba på Helpdesk som IT-Support
2025-12-15
Vill du arbeta med IT-support i en strukturerad och serviceinriktad miljö där teknik och användarstöd står i fokus? Vi söker nu en IT-supportmedarbetare till vår helpdesk
I rollen som IT-support / helpdesk arbetar du med att ge teknisk support till användare via telefon, e-post och ärendehanteringssystem. Du hanterar både hård- och mjukvarurelaterade frågor samt bidrar till en stabil och säker IT-miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Mottagning, registrering och hantering av IT-ärenden
• Första linjens support till användare vid tekniska problem
• Felsökning av datorer, operativsystem, programvara och kringutrustning
• Support kring konton, behörigheter och inloggningar
• Installation och grundläggande konfiguration av IT-utrustning
• Dokumentation av ärenden och lösningar enligt fastställda rutiner
• Eskalering av ärenden till andra linjens support vid behov
Du arbetar i en användarnära miljö där servicekänsla, struktur och tydlig kommunikation är avgörande för en god användarupplevelse.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Lösningsorienterad och nyfiken på teknik
• Strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
• En lagspelare som samarbetar väl med kollegor och användare
• Stresstålig och bekväm med att hantera flera ärenden parallellt
• Grundläggande kunskaper inom IT och datoranvändning
• Erfarenhet av eller intresse för IT-support / helpdesk
• Förmåga att kommunicera tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt
• Förståelse för vikten av säkerhet och sekretess i IT-miljöer
Meriterande:
• Studier inom IT, systemvetenskap eller liknande
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Kunskap om Windows, Office 365 och/eller Active Directory
• Tidigare arbete inom kundservice eller teknisk support
En typisk arbetsdag kan innehålla:
• Ta emot och hantera inkommande supportärenden
• Hjälpa användare med tekniska problem och frågor
• Felsöka och åtgärda vanliga IT-relaterade fel
• Dokumentera lösningar och uppdatera ärenden
• Samarbeta med IT-kollegor för att säkerställa god service
• Arbeta enligt rutiner för kvalitet, säkerhet och informationshantering
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla meriterande krav. Rätt inställning, servicekänsla och vilja att lära är minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Detta är ett sommarjobb med start i slutet av våren eller början av sommaren och sträcker sig över sommarmånaderna, med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
