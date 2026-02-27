Sommarjobba på Göstas

Säsongstjänsterna är vecka 28-32, Tjänstgöringsgraden är på ca 75%. Tjänstgöringsgraden kan variera beroende på tjänst och ålder på den sökande. Möjlighet finns att jobba före och efter högsäsongen. Kollektivavtal finns.
Nu för högsäsongen 2026 har vi turen att många av våra kollegor kommer tillbaka så vi har ett fåtal tjänster lediga. Detta är tjänsterna som är lediga:
I varmköket En som som gillar att jobba i ett högt tempo och har viss erfarenhet av att jobba i kök eller håller på och utbildar sig på en restaurangskola.
Till kallköket Har du ögat för att fixa snygga mackor, sallader, uppläggningar och att göra kalla såser. Köksteamet bildar ett härligt gäng på Göstas under sommaren. Välkommen med din ansökan till Tilde Borslöv