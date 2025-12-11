Sommarjobba på Bolidenområdet 2026
2025-12-11
Vill du göra skillnad i en framtidsbransch där hållbarhet, innovation och människor står i centrum? Upptäck ett av Europas ledande företag inom metallindustrin nästa sommar. Hos oss på Boliden området får du chansen att bidra till något större, oavsett om du är student, nyfiken på industrin eller söker praktisk erfarenhet.
Under din tid som sommarjobbare får du en unik inblick i Boliden, där du arbetar sida vid sida med kunniga och hjälpsamma kollegor. Du blir del av en kultur där vi delar kunskap för att hitta smartare lösningar tillsammans. Hos oss använder du varje arbetsdag till att utforska hur vi kan förbättra samhället för kommande generationer.
Oavsett om du vill utveckla dina färdigheter inom underhåll och produktion, eller inom en mer strategisk eller stödjande funktion, får du möjlighet att växa inom det område som engagerar dig mest.
Vem är du
Vi tror att du är nyfiken och gillar att lära dig nya saker. Du trivs med att samarbeta och är ärlig och respektfull i hur du kommunicerar. Du tar gärna initiativ och vågar ta plats när det behövs. Framför allt är du redo att ta ansvar och hitta din egen väg. Du går sista året på gymnasiet, studerar på universitetet eller söker efter mer praktisk erfarenhet.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 15 mars.
Har du några frågor? Kontakta oss på earlycareer@boliden.com
. Skriv gärna Bolidenområdet i ämnesraden så kommer vi snabbare kunna hantera din fråga.
Bolidenområdet - Där allt började
I hjärtat av det mineralrika Skelleftefältet ligger Bolidenområdet - platsen där guldfyndet 1924 lade grunden för ett helt samhälle och ett globalt företag. Idag är området hem för några av Sveriges mest avancerade underjordsgruvor: Renström, Kristineberg och Kankberg. Här bryts komplexmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver, och koncentraten förädlas vidare till smältverk i Europa. Med toppmodern automation och digitalisering är Bolidenområdet en symbol för säkerhet, innovation och hållbarhet - en plats där tradition möter framtid.
Roller vi erbjuder sommaren 2026
Skyddsarbetare till Kankberg
I rollen blir du en nyckelperson för säkerheten under jord.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Dagtid
Vägunderhållsarbetare till Renström
I rollen ansvarar du för att vägarna i gruvan håller högsta standard för säkerhet och framkomlighet.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Dagtid
Gruvingenjör till Renström
I rollen får du arbeta med planering, optimering och teknik i en dynamisk miljö
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Dagtid
Gruvgeolog till Renström
I rollen blir du en del av ett team som kartlägger och analyserar malm för att säkerställa effektiv och hållbar produktion.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Dagtid.
Bergarbetare till Kristineberg, Kankberg och Renström
I rollen får du borra och säkra bergrum med borrmaskiner, arbetet är förlagt under jord.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Skiftgång.
Bergtransportör till Kristineberg, Kankberg och Renström
I rollen bidrar du till att transportera bergmassor inom och upp ur gruvan med hjälp av lastmaskiner.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Skiftgång.
Driftcentraloperatör till Renström och Kristineberg - I rollen får du möjligheten att korttidsplanera och styra produktionsresurserna.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Dagtid
Förrådsarbetare till Anrikningsverket i Boliden, Kankberg, Renström och Kristineberg - I rollen får du bland annat ta hand om inleverans, mottagning/kontroll samt utlämning och inventering av material.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Dagtid-
Gruvbyggare till Kankberg och Kristineberg I rollen får du möjligheten att planera, bygga och underhålla infrastrukturen i våra gruvor, såsom vatten, ventilation och pumpar.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Skiftgång.
Laborant till Anrikningsverket i Boliden I rollen får du utföra analyser för processtyrning och kvalitetskontroller samt lättare underhåll av analysinstrument.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Dagtid
Lokalvårdare till Renström och Kristineberg
I rollen får du ta hand om våra lokaler, både under och ovan jord.
Kvalifikationer: B-körkort
Arbetstid: Dagtid
Miljöprovtagare till Boliden I rollen får du möjligheten att vara ute i fält för att inhämta vattenprov från bland annat sjöar, grundvattenrör och reningsverk.
Kvalifikationer: B-körkort, påbörjad kandidat/master examen inom geovetenskap/geoteknik eller liknande områden.
Arbetstid: Dagtid
Processoperatör till Anrikningsverket, Boliden och Maurliden I rollen styr och övervakar du processen med att separera mineralen från malmen i olika steg. Du sköter om anläggningen och utför förebyggande underhåll på maskiner.
Kvalifikationer: B-körkort, Truck A+B, Fallskydd inkl. räddning
Arbetstid: Skiftgång.
Boliden
Boliden ligger i framkant när det gäller att driva branschen framåt med hållbara lösningar och innovationer. Varje dag arbetar vi för att minska vårt avtryck och skapa långsiktig utveckling. Vi är på en resa mot att bli världens mest hållbara och respekterade metalleverantör. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av ansvar, mod och omtanke. Vi utvecklas tillsammans och tar ledningen framåt. Din säkerhet, ditt välmående och din utveckling är allra viktigast för oss. Här kan du göra skillnad i ditt jobb varje dag och för kommande generationer. Låt din framtid börja hos oss.
