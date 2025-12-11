Sommarjobba på Boliden Office 2026
Boliden Mineral AB/Boliden Gruvor / Geologjobb / Skellefteå Visa alla geologjobb i Skellefteå
2025-12-11
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boliden Mineral AB/Boliden Gruvor i Skellefteå
, Norsjö
, Lycksele
, Malå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i en framtidsbransch där hållbarhet, innovation och människor står i centrum? Upptäck ett av Europas ledande företag inom metallindustrin nästa sommar. Hos oss på Boliden Office får du chansen att bidra till något större, oavsett om du är student, nyfiken på industrin eller söker praktisk erfarenhet.
Under din tid som sommarjobbare får du en unik inblick i Boliden, där du arbetar sida vid sida med kunniga och hjälpsamma kollegor. Du blir del av en kultur där vi delar kunskap för att hitta smartare lösningar tillsammans. Hos oss använder du varje arbetsdag till att utforska hur vi kan förbättra samhället för kommande generationer.
Oavsett om du vill utveckla dina färdigheter inom underhåll och produktion, eller inom en mer strategisk eller stödjande funktion, får du möjlighet att växa inom det område som engagerar dig mest.
Vem är du
Vi tror att du är nyfiken och gillar att lära dig nya saker. Du trivs med att samarbeta och är ärlig och respektfull i hur du kommunicerar. Du tar gärna initiativ och vågar ta plats när det behövs. Framför allt är du redo att ta ansvar och hitta din egen väg. Du går sista året på gymnasiet, studerar på universitetet eller söker efter mer praktisk erfarenhet.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 15 februari.
Har du några frågor? Kontakta oss på earlycareer@boliden.com
. Skriv gärna Boliden Office i ämnesraden så kommer vi snabbare kunna hantera din fråga.
Boliden Office - Expertis som driver framtidens gruvor
I Boliden, mitt i det mineralrika Skelleftefältet, ligger Boliden Office - den centrala stödfunktionen som gör skillnad varje dag. Här samlas specialistkompetenser inom prospektering, miljöarbete, markfrågor och teknisk utveckling för att skapa hållbara lösningar och driva innovation i hela koncernen. Boliden Office är navet som kopplar samman tradition och framtid. Genom avancerad teknik och ett starkt fokus på ansvar och effektivitet bidrar vi till att utveckla gruvverksamheten och säkerställa att metaller för kommande generationer utvinns på ett säkert och miljömedvetet sätt.
Roller vi erbjuder sommarjobb inom 2026
Geolog
Kvalifikationer: B-körkort, universitetsstudier inom geologi/ geofysik
Arbetstid: Dagtid.
Borrkärnstekniker
Kvalifikationer:
Arbetstid: Dagtid.
Skog- och marksamordnare med inriktning Arkivering/GIS
Kvalifikationer: Meriterande att ha erfarenhet/förståelse kring GIS och avtal.
Arbetstid: Dagtid, i huvudsak fältarbete.
Boliden
Boliden ligger i framkant när det gäller att driva branschen framåt med hållbara lösningar och innovationer. Varje dag arbetar vi för att minska vårt avtryck och skapa långsiktig utveckling. Vi är på en resa mot att bli världens mest hållbara och respekterade metalleverantör. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av ansvar, mod och omtanke. Vi utvecklas tillsammans och tar ledningen framåt. Din säkerhet, ditt välmående och din utveckling är allra viktigast för oss. Här kan du göra skillnad i ditt jobb varje dag och för kommande generationer. Låt din framtid börja hos oss.
Läs mer på www.boliden.com/karriär Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850)
Kontorsvägen 1 (visa karta
)
936 81 BOLIDEN Arbetsplats
Boliden Mineral AB/Boliden Gruvor Jobbnummer
9640341