Sommarjobba på Åsens by Reception/servering/gårdsbutik
Stift Kulturreservatet Åsens By / Receptionistjobb / Aneby Visa alla receptionistjobb i Aneby
2026-02-26
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Kulturreservatet Åsens By i Aneby
Nu söker vi en receptionist som även arbetar med servering och vår gårdsbutik under vår- och sommarsäsongen då många glada besökare från hela världen kommer för att fika och äta, bo i våra stugor och uppleva vår unika historiska och småländska by.
Arbetsuppgifterna kan variera men du kommer främst att jobba i receptionen, kaféet och gårdsbutiken. I receptionen tar du emot våra gäster, tar hand om bokningar, svarar i telefon och på mail. Du har även dialog med städet och talar om vad som behöver städas under dagen, då det beror på vad som varit uthyrt. Du stöttar kaféet med att förbereda fika och enklare måltider, servera och sköta disk och städ. I butiken ser du till att det ser trevligt ut, packar upp varor och tar betalt. Det är meriterande om du har arbetat med liknande uppgifter tidigare.
På Åsens by är du också en viktigt värd för reservatet och ska kunna svara på frågor vad som händer i byn och ge förslag på vad besökarna kan göra. Du ska ha ett trevligt sätt, gilla att ge service och vara flexibel. Du får introduktion och handledning när du börjat hos oss men måste kunna ta egna initiativ och vara självgående. Under högsäsongen är tempot ofta högt men tillsammans är vi ett starkt team som jobbar mot samma mål; glada och nöjda besökare. Har du dessutom vana vid enklare jordbrukssysslor är även det meriterande då arbetsuppgifter som tillsyn och utfodring av våra lantrasdjur kan bli aktuella.
Du behöver kunna prata både svenska och engelska, kan du dessutom tyska är det ett plus i kanten. Det finns inte möjlighet att åka med kollektivtrafik till Åsens by utan du behöver kunna ta dig hit på egen hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@asensby.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Kulturreservatet Åsens By
, https://asensby.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Haurida Åsen 1 (visa karta
)
578 92 ANEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kulturreservatet Åsens By, Stift Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Andersson cecilia.andersson@asensby.com 036387147 Jobbnummer
9764369