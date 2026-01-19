Sommarjobba med oss i äldreomsorgen
2026-01-19
Du med ett hjärta för människor, stort engagemang och en vilja att lära dig - vi söker dig! Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med att ge omvårdnad och bidra till en meningsfull vardag för våra brukare.
Du har ett genuint intresse för människor och skapar positiv stämning där du är. Som person är du lyhörd och bryr dig om andra. För att du ska trivas i ditt uppdrag behöver du vara nyfiken, flexibel och påhittig. Du har inga problem att följa givna instruktioner samtidigt som du lätt hittar lösningar och tar egna initiativ när det behövs.
Vi söker dig som:
• har grundläggande data- och dokumentationsvana
• kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• har möjlighet att jobba minst 4 veckor under perioden juni-augusti
Det är meriterande om du också:
• har erfarenhet av omsorgsarbete eller annat arbete där du gett service
• har en genomförd eller påbörjad vårdutbildning
• B-körkort (för hemtjänsten)
DITT UPPDRAG SOM BITRÄDE
Att arbeta inom äldreomsorgen i Trosa kommun innebär att du gör skillnad på riktigt. Här möter du livets alla sidor och med individen i centrum hjälper du människor med olika typer av behov i olika typer av tillstånd. Du kommer att utföra de tjänster som våra brukare har beviljats stöd för, det kan handla om allt från personlig omvårdnad till tvätt, städ och sociala aktiviteter.
Jobbet är roligt och givande, inget arbetspass är det andra likt och tillsammans delar vi både de roliga och de tyngre stunderna. Hos oss blir du en del av ett glatt team och en verksamhet där ingen fråga är dum och alla frågor är välkomna. Här stöttar och hjälper vi varandra för att tillsammans skapa en meningsfull vardag för våra boende och en trivsam arbetsmiljö för alla oss som arbetar här.
Eftersom vår verksamhet pågår dygnet runt behöver vi personal som kan arbeta både dag, kväll och helger. Vi söker även dig som enbart vill jobba natt. För dig som ska sommarjobba och har möjlighet att jobba extra under våren finns chans till extraarbete och introduktion innan sommaren.
HEMTJÄNST ELLER SÄRSKILT BOENDE?
Inför sommarsemestern behöver vi stärka upp vår bemanning och behöver därför extrapersonal till våra brukare som beviljats hemtjänstinsatser i sina hem och till våra särskilda boenden där brukarna som får insatser bor. I din jobbansökan får du rangordna var du helst vill jobba. Vi kan inte garantera placering enligt önskemål, men försöker så långt det är möjligt att tillmötesgå dem.
Gillar du variation och att vara i rörelse? Inom hemtjänsten utgår du från kontoret i Vagnhärad eller Trosa och tar dig runt mellan våra brukare i kommunen med tjänstebil eller på tjänstecykel.
Våra särskilda boenden Ängsgården, Trosagården och Häradsgården är belägna i Trosa och Vagnhärad. Om du väljer att sommarjobba inom något av boendena kommer du att vara stationerad på ett boende, men kan jobba på olika avdelningar.
VAD ERBJUDER VI?
I Trosa kommun får du möjlighet att växa och lära dig mer. Vi har regelbundna internutbildningar och för att underlätta arbetet och våra brukares vardag använder vi oss också av olika tekniska och digitala lösningar. Hos oss får du:
• introduktion med erfarna handledare
• kompetenshöjande utbildningar
• förmånen att arbeta med fantastiska kollegor
• välfärdsteknologi som en naturlig del av jobbet
• mängder av vardagsmotion
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Visstid
Omfattning: Sommarjobb minst 4 veckor under perioden juni-augusti. Inom hemtjänsten jobbar du hela perioder, det vill säga hela juni, juli eller augusti. Möjlighet till extrajobb under våren.
Tillträde: Enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Det är viktigt att valet "HVB hem" görs vid beställning av utdraget för att alla eventuella brott ska komma med i utdraget.
KONTAKTPERSONER
Lena Skålberg, enhetschef Ängsgården
0156-520 43lena.skalberg@trosa.se
Emelie Littorin, enhetschef Trosagården
0156-52127emelie.littorin@trosa.se
Jessica Wolfenstein, enhetschef Häradsgården
0156-52079Jessica.Wolfenstein@trosa.se
Malin Skålberg, enhetschef Hemtjänsten Vagnhärad
0156- 52063malin.skalberg@trosa.se
Carola Ånelöv Ingvald, enhetschef Hemtjänsten Trosa Väster
0156-52139Carola.AnelovIngvald@trosa.se
Lena Österlund, Enhetschef Hemtjänsten Trosa Öster
0156-52098lena.osterlund@trosa.se
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Ersättning
