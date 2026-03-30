Sommarjobba inom Personlig assistans
2026-03-30
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du skapa meningsfulla dagar för personer som behöver stöd? Är du rätt person för att göra skillnad? Alla inom personlig assistans behöver olika stöd och därför behöver vi olika personer - sommarjobba hos oss och bli matchad med någon som behöver just dig!
Ett sommarjobb som personlig assistent är för dig som gillar att arbeta med människor och vill göra en positiv skillnad. Arbetet innebär att stötta, utveckla och aktivera personer som behöver vårt stöd i vardagen. Du kan hos oss jobba med barn eller vuxna som har intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
Här kan du läsa mer om sommarjobb inom personlig assistans: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/sommarjobb-och-feriepraktik/sommarjobbaPubliceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som semestervikarie hos oss får du ett varierande och socialt arbete där du blir en viktig länk i vardagen för den du stöttar. Du kommer arbeta med en person som du ger stöd i de delar av livet som individen har svårt att utföra på egen hand. Målet är att varje person ska få en innehållsrik och meningsfull vardag. Inom personlig assistans utför du arbetet i den enskildes hem, oftast ensam. Du fokuserar alltid på individens behov och hjälper personen att använda och utveckla sina egna förmågor. Exempel på arbetsuppgifter som ingår:
Hjälp med personlig omvårdnad - som på- och avklädning
Hjälp med personlig hygien - som dusch och toalettbesök
Serviceinsatser - som tvätt, städning och inköp
Sociala aktiviteter - som promenader och utflykter
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och en positiv inställning. Du kan arbeta självständigt men tycker också om att samarbeta med andra. Vidare ser vi gärna att du är ansvarstagande, lyhörd och kan ta egna initiativ. Personlig lämplighet är viktigast för oss!
Det är ett plus om du har utbildning som personlig assistent, undersköterska, har gått barn- och fritidsprogrammet alternativt har annan relevant utbildning med pedagogisk eller social inriktning, men det är inget krav. Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande.
Du behöver kunna tala, läsa och skriva på svenska eftersom du ska kommunicera med medborgare, anhöriga och kollegor, samt skriva anteckningar.
Du behöver ha fyllt 18 år och en del arbetsplatser kräver B-körkort.
Vi erbjuder dig
Omväxlande arbetsuppgifter med avtalsenlig lön
Gedigen introduktion till arbetet
Ett meningsfullt, flexibelt och framför allt roligt arbete
Ett tryggt sommarjobb med schyssta villkor
Återvändarbonus - Har du sommarjobbat inom socialförvaltningen innan? Då kan det bli aktuellt med en bonus i slutet av sommaren!
Din sommar kan vara mer än bara ett jobb och alla behövs inom personlig assistans. Oavsett om du är lugn, sprallig eller tålmodig - vi hittar rätt matchning med någon som behöver just dig!
Bra att veta
Vi söker sommarvikarier för semesterperioden mellan vecka 25 och 34. Som semestervikarie kan du jobba heltid eller enligt överenskommelse på dag, kväll eller natt, både vardagar och helger. Vi ser gärna att du kan jobba minst sex veckor i rad under sommaren. Vi tillämpar språktester i rekryteringen.
Om du gör ett bra jobb har du chans till fortsatt arbete även i höst, perfekt för dig som studerar!Så ansöker du
Vid ansökan kommer du att ange vilka veckor du kan jobba och vilka geografiska områden du kan jobba i. Tänk på att du själv behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen. Vi försöker matcha dina önskemål, men det kan komma att styras av områdets behov.
För att arbeta hos oss måste du lämna in ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ detta på polisens hemsida samtidigt som du skickar in din ansökan. Använd blanketten "Kontroll av egna uppgifter". Om du blir aktuell för en tjänst ska utdraget lämnas in i ett oöppnat kuvert.
Är detta sommarjobbet för dig? Urval påbörjas under januari och intervjuer sker löpande. Skicka in din ansökan redan idag!Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om personlig assistans kontakta Samordnare Maria Öblom: 036-10 28 91
Rekryteringsenheten besvarar dina frågor om processen via frågeformuläret som du hittar genom att klicka här
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Maria Öblom 036-102891
