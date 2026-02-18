Sommarjobba inom LSS
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg / Vårdarjobb / Tomelilla Visa alla vårdarjobb i Tomelilla
2026-02-18
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Vård och Omsorg i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Planera sommaren 2026 redan nu! Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom LSS i Tomelilla kommun. Ta chansen och var med och gör skillnad i brukarnas vardag!
Som sommarvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta efter ett schema. Du kan också välja att arbeta på timmar, det vill säga hoppa in som timvikarie vid behov.
Våra medarbetare fördelar sin semester på alla tre sommarmånaderna vilket innebär att det finns möjlighet att arbeta både under juni, juli och augusti. Möjlighet finns att arbeta som timvikarie redan under våren.
De flesta av våra verksamheter inom LSS är belägna i centrala Tomelilla. Två gruppbostäder ligger i Skåne Tranås. Hos oss kan du arbeta med varierande målgrupper inom olika verksamheter.
• I Tomelilla kommun har vi fyra gruppbostäder vilket är ett bostadsalternativ för de personer som har ett tillsynsbehov och/eller omvårdnadsbehov. Här tillgodoses behoven med personal dygnet runt. Arbetet bygger på att motivera, följa rutiner och strukturer som är uppbyggt utifrån brukarnas behov.
• Daglig verksamhet riktar sig till deltagare som är i behov av stimulans och aktiviteter för att förstärka sinnesintryck samt känslan av sammanhang.
• Korttidsvistelse är en verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna inom LSS. Korttidsvistelse kan erbjudas under kortare och längre perioder i syfte att ge den enskilde miljöombyte samt att ge anhöriga avlastning. Den enskilde har tillgång till ett eget rum under vistelsen. Utöver det finns utrymmen för samvaro och aktiviteter samt träning och förberedelser för att bli självständig inför vuxenlivet.
• Inom personlig assistans innebär arbetet att ge ett individuellt anpassat stöd i vardagen åt en individ, så att hen kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet bygger på respekt, lyhördhet och ett nära samarbete utifrån kundens behov och önskemål. Ensamarbete är vanligt förekommande såväl dag, kväll, helg som delade turer och journatt.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Du kommer att möta individer med olika funktionsvariationer. Du är en viktig del i att motivera och stimulera brukaren till en meningsfull vardag. I ditt uppdrag ingår att stödja och hjälpa vårdtagaren med omvårdnad samt utföra insatser utifrån brukarens individuella behov. Du har regelbunden kontakt med anhöriga, företrädare och andra personer som har betydelse för brukaren.
Vi arbetar utifrån självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet och självständighet. Dessa ledord ser man i LSS (Lagen om särskilt stöd). Personal ska uppmuntra den enskilde att utvecklas i sin självständighet.
Vi erbjuder dig:
Ett självständigt, ansvarstagande och varierande arbete.
En möjlighet att få goda kunskaper och erfarenhet inom olika verksamheter.
Ett tillfälle att få många nya medarbetare med god kompetens och erfarenhet.Kvalifikationer
Vi välkomnar både dig med och utan erfarenhet. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och en möjlighet att lära och växa in i dina arbetsuppgifter. En förutsättning för att du ska trivas är ett genuint intresse och nyfikenhet för vård och omsorgsarbete.
Som person behöver du vara trygg, ansvarsfull, flexibel och ha ett gott bemötande i ditt arbete. Uppdraget ställer höga krav på ett gott samarbete då du kommer ha daglig kontakt med brukare, kollegor, anhöriga och chefer.
Om du saknar utbildning får du titeln stödbiträde, för titeln stödassistent krävs någon av följande utbildningar:
• Gymnasial utbildning inom vård och omsorg. Det är meriterande med inriktning/fördjupning inom funktionsnedsättning.
• Gymnasial utbildning inom barn och fritid med inriktning/fördjupning inom pedagogik, psykiatri eller funktionsnedsättningar.
Du behöver behärska det svenska språket på ett sätt som gör att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor i tal och skrift.
För att få arbeta inom vård och omsorg krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307208". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Bemanningskoordinator
Casandra Quist 0709958173 Jobbnummer
9750916