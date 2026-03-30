Sommarjobba inom Funktionsstöds verksamheter!
2026-03-30
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du skapa glädje och gemenskap i sommar? Vill du skapa meningsfulla dagar för personer som behöver extra stöd? Vi söker dig som vill sommarjobba inom funktionsstöd.
Ett sommarjobb inom funktionsstöd är för dig som gillar att arbeta med människor och vill göra en positiv skillnad. Arbetet innebär att stötta, utveckla och aktivera personer som behöver vårt stöd. Du kan jobba med barn eller vuxna som har intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
Hos oss kan du arbeta inom följande områden:
Gruppbostad
Servicebostad
Personlig assistans
Korttidshem
Barn- och ungdomsboende
Boendestöd
Daglig verksamhet
Ledsagning och avlösning
Du kan läsa mer om våra områden här: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/sommarjobbochferiepraktikPubliceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som semestervikarie hos oss får du ett varierande och socialt arbete. I alla våra verksamheter är målet att hjälpa varje person att få innehållsrik och meningsfull vardag. Du fokuserar alltid på individens behov och hjälper våra medborgare att använda och utveckla sina förmågor. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i alla verksamheter är:
Hjälp med personlig omvårdnad - som på- och avklädning
Hjälp med personlig hygien - som dusch och toalettbesök
Serviceinsatser - som tvätt, städning och inköp
Sociala aktiviteter - som promenader och utflykter
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och en positiv inställning. Du tycker om att samarbeta med kollegor men kan också arbeta självständigt. Vi ser gärna att du är ansvarstagande, lyhörd och tar egna initiativ. Personlig lämplighet är viktigast för oss!
Det är ett plus om du har utbildning som undersköterska, har gått barn- och fritidsprogrammet, eller har annan relevant utbildning med pedagogisk eller social inriktning, men det är inget krav. Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande.
Du behöver kunna tala, läsa och skriva på svenska, eftersom du ska kommunicera med medborgare, anhöriga och kollegor, samt skriva anteckningar.
För de flesta tjänster behöver du ha fyllt 18 år, och i vissa verksamheter behöver du ha B-körkort. För boendestöd och korttidshem krävs alltid B-körkort med manuell växellåda.
Vi erbjuder dig!
Omväxlande arbetsuppgifter med avtalsenlig lön
Gedigen introduktion till arbetet
Ett meningsfullt, flexibelt och framför allt roligt arbete
Ett tryggt sommarjobb med schyssta villkor
Återvändarbonus - Har du sommarjobbat inom socialförvaltningen innan? Då kan det bli aktuellt med en bonus i slutet av sommaren!
Om du gör ett bra jobb har du chans till fortsatt arbete även i höst, perfekt för dig som studerar.
Bra att veta
Vi söker sommarvikarier för semesterperioden mellan vecka 25 och 34. Som semestervikarie kan du jobba heltid eller enligt överenskommelse, på dag, kväll eller natt, både vardagar och helger. Vi ser gärna att du kan jobba minst sex veckor i rad under sommaren. Vi tillämpar språktester i rekryteringen. Så ansöker du
Vid ansökan kommer du att ange vilka veckor du kan jobba och vilka geografiska områden du kan jobba i. Tänk på att du själv behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen. Vi försöker matcha dina önskemål, men det kan komma att styras av verksamheternas behov.
För att arbeta hos oss måste du lämna in ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ detta på polisens hemsida samtidigt som du skickar in din ansökan. Använd blanketten "Kontroll av egna uppgifter". Om du blir aktuell för en tjänst ska utdraget lämnas in i ett oöppnat kuvert.
Är detta sommarjobbet för dig? Urval och intervjuer sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!Kontaktuppgifter för detta jobb
Rekryteringsenheten besvarar dina frågor via frågeformuläret som du hittar genom att klicka här
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Din sommar kan vara mer än bara ett jobb. Hos oss kan du göra något meningsfullt för både dig själv och andra.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
551 89 JÖNKÖPING
Jönköping Kontakt
Annika Werlefelt annika.werlefelt@jonkoping.se 036-105682
