Sommarjobba i Folktandvården Skåne
Folktandvården Skåne AB / Vårdarjobb / Lund
2026-01-26
Är du tandvårdsstuderande och vill få värdefull erfarenhet inom din yrkesroll? Sök då sommarjobb hos oss i Folktandvården Skåne!
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Genom att sommarjobba hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du får en chans att visa vad du går för. Vi ger dig som studerar till tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska möjlighet att lära känna oss som arbetsgivare och hoppas kunna erbjuda dig ett riktigt roligt och lärorikt sommarjobb.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Du som sommarjobbar hos oss anställs som tandvårdsassistent och får en individuell introduktion av dina arbetsuppgifter på kliniken. Uppgifterna du utför kan exempelvis vara arbete i steril och assistans på behandlingsrum.
Tandläkarstudenter som avslutat termin nio kan arbeta på tillfällig legitimation, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta som tandläkare under handledning.
Sommarjobbet varar mellan juni till augusti och anställningstiden bestäms i samråd mellan dig och klinikchef. Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som till sommaren är:
• Tandläkarstuderande och har avklarat minst fyra terminer på din utbildning.
• Tandläkarstuderande och har avklarat nio terminer på utbildningen och kan arbeta på tillfällig legitimation.
• Tandhygieniststuderande och har avklarat minst två terminer på din utbildning.
• Tandsköterskestuderande och har avklarat minst två terminer på din utbildning.
Vi söker dig som har ett patientfokuserat arbetssätt och har patientsäkerhet och vårdkvalitet i fokus. Självklart har du ett stort intresse och motivation för att utveckla dina kunskaper och värdesätter god service och ett gott bemötande. God kommunikativ förmåga med goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är en förutsättning.
Såhär ansöker du:
Den här annonsen är gemensam för samtliga sommarjobb i Folktandvården Skåne.
Klicka på Sök tjänsten och bifoga din ansökan. Du kommer även få besvara ett antal frågor och ges möjlighet att ange var i Skåne du helst vill arbeta. Vi gör vårt bästa för att tillgodose verksamhetens behov och dina önskemål, vilket kan innebära att du kan bli aktuell på andra orter än de du angett.
Ange gärna om du kan arbeta på tillfällig legitimation och bifoga då ett intyg som styrker att du fullgjort den nionde terminen. Om du erbjuds en tjänst kommer vi skicka din ansökan tillsammans med intyget till Socialstyrelsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi hoppas kunna ge dig besked om sommarjobb senast i början av april.
ÖVRIGT
• Det dagliga arbetet som tandvårdassistent gav mig en inblick i hur det riktiga arbetslivet kunde se ut. Möjligheten att få mer patientkontakt utöver den på studentklinik och att få se hur tandläkaren arbetade var guld värt. Det gav mig även kompetensen att som tandläkare idag ha en bättre förståelse över tandsköterskans roll i teamet och har främjat min förmåga att samarbeta med dem, säger en tandläkarstudent.
___________________________________________________________
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301591". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828) Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Vid frågor om rekryteringsprocessen sommarjobb.folktandvarden@skane.se Jobbnummer
9703224