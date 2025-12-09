Sommarjobba hos oss på sbg!
2025-12-09
På sbg är vi specialiserad på försäljning av tobaks- och nikotinprodukter. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativ service och expertis kring våra produkter genom våra kunniga och engagerade medarbetare. Vi säljer åldersreglerade produkter vilket gör det särskilt viktigt att vi bemöter kunderna med stor kunskap, stort ansvar och ett professionellt bemötande.
Nu söker vi 5 nya kollegor på 50-70% inför sommaren 2026 till våra sbg butiker i Charlottenberg.
Om tjänsterna: Som butikssäljare hos oss är du en nyckelperson i teamet och skapar en positiv upplevelse för varje kund som kliver in. Våra produkter följer tydliga regelverk, vilket gör att vi söker dig som trivs med struktur, är noggrann och tar ansvar. Du bidrar till gemenskapen, bygger starka relationer med kunder och kollegor och står bakom våra värderingar och mål. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där engagemang och samarbete gör skillnad!
Hos oss får du: I rollen möter du många kunder varje dag och sprider glädje i butiken. Du hjälper besökare att hitta det de söker och ser till att de får en riktigt bra upplevelse. Samtidigt håller du butiken välfylld och inbjudande - och har kul tillsammans med ditt team! Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och positiv
Snabb och redo att kavla upp ärmarna
Gillar att möta, samarbeta och ge service till alla olika människor
Vi söker dig som vill skapa en sommar där varje kund får en fantastisk upplevelse - och där du blir en viktig del av vårt team under sommaren 2026.
Tveka inte - sök idag eller senast 31 januari 2026!
Hoppas att vi ses i sommar! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB Kontakt
Marica Adolfsson marica.adolfsson@orvelin.se Jobbnummer
9636490