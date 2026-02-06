Sommarjobba hos Billerud - Frövi/Rockhammar 2026
Billerud Skog & Industri AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Lindesberg Visa alla processoperatörsjobb (trä/papper) i Lindesberg
2026-02-06
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Billerud Skog & Industri AB i Lindesberg
, Sala
, Norrköping
, Gävle
, Mora
eller i hela Sverige
Att sommarjobba på Billerud ger dig goda möjligheter att få värdefulla erfarenheter. Vi på Billerud ger vi dig möjlighet att arbeta i en innovativ och spännande miljö samtidigt som du tillsammans med andra kommer bidra till en hållbar morgondag.
Vi söker nu efter flera semestervikarier som vill jobba på Frövi bruk under sommaren 2026.
Ett sommarjobb hos Billerud är en fantastisk möjlighet för den som vill utveckla sina kunskaper, få praktisk erfarenhet och samtidigt få en inblick i hur det är att arbeta i vår industri.
För många av våra tidigare sommarjobbare blev just det här första steget in i industrin. För andra blev det ett avstamp för vidare studier, nya insikter eller kanske ett intresse de inte visste att de hade. Det är därför våra sommarjobb är så värdefulla - både för oss och för dem som väljer att tillbringa några månader hos oss.
Vem kan ansöka?
För att söka sommarjobb hos Billerud behöver den sökande:
Ha fyllt 18 år.
Kunna visa upp godkända betyg från slutförd eller pågående gymnasieutbildning.
För vissa tjänster: ha en relevant högskoleutbildning eller studera en sådan.
Till sommaren söker vi personal till:
• Produktion & Underhåll
• Laboratorium & Kvalitet.
• Logistik, Utlastning & Fordon.
• Förråd, Lager & Fastigheter.
• Planering, Supply Chain & Inköp.
• Customer Service.
• HR & Lön.
• Service & Support.
• Miljö, Säkerhet & Hållbarhet.
• Administration & Support.
• Teknik, IT & Ingenjörsområden.
Du ansöker till de olika specifika tjänsterna här:https://www.billerud.se/karriar/lediga-tjanster/lediga-sommarjobb?location=SWE+-+Fr%C3%B6vi
Ansökningsinformation
Urval kan ske löpande eller efter ansökningsperiodens slut. Som kandidat kommer du få en första återkopplingen om ett potentiellt nästa steg via email och vi rekommenderar att du håller utkik i din mailkorg för att inte missa information från teamet på Billerud.
Kandidater som går vidare till ett första steg i denna process kommer bli ombedda att genomföra ett problemlösnings- samt ett personlighetstest. Som ett andra steg i processen kommer vi bjuda in aktuella kandidater till intervju.
På Billerud sätter vi säkerheten först och slutkandidaten kommer bli ombedd att i enlighet med vår policy att genomföra ett Drog- & Alkoholtest på vår företagshälsovård.
Lär känna tidigare sommarjobbare!
Vi har många karriärvägar inom Billerud där tiden som sommarjobbare ger dig en fantastisk insikt i vår verksamhet. Läs gärna mer här om hur våra tidigare sommarjobbare har utvecklats och vad deras upplevelser om sommarjobb som en ingångsport till Billerud. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Skog & Industri AB
(org.nr 556023-8338), https://www.billerud.se/karriar
Fröviforsvägen (visa karta
)
718 80 FRÖVI Arbetsplats
Billerud Frövi / Rockhammar Jobbnummer
9728016