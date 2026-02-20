Sommarjobba Coop Logistik i Eskilstuna
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2026-02-20
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker nu sommarvikarier till Coops varuterminal i Eskilstuna, där blir du en central del av logistikkedjan som varje dag ser till att Coops butiker får rätt varor i rätt tid. Terminalen är en av Europas största helautomatiserade anläggningar, och arbetet kombinerar både klassiska lageruppgifter och avancerade tekniska moment.
Uppdraget
Rollen är bred och det finns många olika arbetsmoment och processer att arbeta med. Arbetet innebär till viss del mer klassiska moment som truckkörning och fysiskt arbete men även mindre fysiska moment så som övervakning av flödet och de robotar som finns på din avdelning. Några exempel på arbetsområden är varumottagning, utlastning, avpalletering samt olika typer av processövervakning i det automatiserade logistikflödet.
I ansvarsområdet ingår bland annat att:
Nå uppsatta mål, personliga likväl som gruppens
Följa de processer som finns samt bidra till förbättring av dessa processer
Packa och plocka samt köra truck
Skapa arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen
Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor och chefer
Vara noggrann och serviceinriktad
Följa de regler, policys och rutiner som gäller på arbetsplatsen
Tjänsten startar under april/maj och gäller för hela sommarperioden. Du kommer antingen att jobba på 2-skift, varannan vecka dagtid (06:45- 15.30)/kvällstid (15:15-23:30) eller nattskift (00:00-06:45).
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare med högt säkerhets- och kvalitetstänk. Tidigare erfarenhet från lager, produktion eller tekniska yrken är meriterande, även butik- och serviceerfarenhet. Du trivs med tydliga mål, ansvar och uppskattar att få feedback som hjälper dig växa. Eftersom mycket av verksamheten är automatiserad vill vi att du har intresse för modern teknik och lätt för att lära dig nya system. Extra plus om du har god datorvana eller erfarenhet av relevanta system.
För att lyckas i rollen behöver du:
Kunna starta under april/maj och arbeta hela sommaren
Vara flexibel att arbeta dag & kväll eller natt
Behärska svenska och engelska flytande
Ha truckkort A+B
Kunna arbeta i kyld miljö
För oss på Libera och Coop är det viktigt med jämställdhet och mångfald. Vi ser därför gärna sökanden av olika kön och bakgrund.
Vad erbjuder vi dig? I Eskilstuna väntar en spännande utmaning i ett stabilt företag med utrymme att växa i din roll. Coop investerar för framtiden med denna nya varuterminal som är en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel.
Urval sker löpande och tillträde till tjänsten sker under våren.
Välkommen med din ansökan redan idag!
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7269215-1854435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9755750