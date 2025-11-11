Sommarjobb, vårdadministratör/läkarsekreterare, psykiatrin, Jönköping
2025-11-11
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ett sommarjobb hos oss som innebär att du är med och tryggar någons sommar. Du tryggar för invånaren, men tryggar också för dig själv inför framtiden via den erfarenheten som ett sommarjobb ger dig.
Rollen som vårdadministratör/läkarsekreterare
Vi vill med våra sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026. Hos oss är ett sommarvikariat inte bara för att praktiskt säkra bemanningen, utan även för att fylla på din kunskapsryggsäck för att du ska gå ur sommaren med ytterligare kompetens.
Arbetsuppgifterna som sommararbetande hos oss består till stor del av medicinsk dokumentation, diagnos- och åtgärdsklassificering, i vissa fall även av receptionsarbete. Arbetstid är förlagd under vardagar, dagtid.
Din blivande arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Jönköping en av länets största kliniker med både öppen- och slutenvård inom specialistpsykiatri. Verksamheten har öppenvårdsmottagningar, vårdavdelningar, en vårdadministrativ enhet samt en psykiatrisk akutmottagning som erbjuder akuta bedömningar dygnet runt. Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där vi handlägger akuta ärenden inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
Mer information om Psykiatriska kliniken som arbetsplats finner du här (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/).Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör eller läkarsekreterare. Även vårdadministratörsstudenter kan söka för arbete som läkarsekreterare efter ett års studier. Även du som läkarstuderande kan söka tjänsten och bedöms då individuellt. God kunskap i det svenska språket i både tal och skrift är krav för att lyckas i rollen. Vi ser att du har kunskaper i Cosmic.
För att trivas hos oss tänker vi att du är ansvarstagande, noggrann, flexibel, positiv, driven och har god samarbets- och organisationsförmåga. Du har hög känsla för bemötande, service och kvalitet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du kan arbeta 8 veckor sammanhängande under sommaren. Introduktion sker utöver dessa veckor.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss är du en del i den vårdadministrativa enheten som verkar över hela kliniken. Vi erbjuder dig ett viktigt arbete där du ingår i ett team med engagerade och kompetenta kollegor.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta administrativa enhetschefer Veronica Agnhammar, 010-242 30 04, alternativt Ulrika Laurén, 010-242 31 86.
Vi tar gärna emot kontakt från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast 2026-02-28. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1135/25".
