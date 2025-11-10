Sommarjobb, vårdadministratör
2025-11-10
Kvinnokliniken, Höglandssjukhuset Eksjö
Vill du jobba i ett glatt härligt team och samtidigt utvecklas individuellt och ansvara för egna uppgifter? Var då med och trygga någon annans sommar - sök sommarjobb hos oss!
Rollen som vårdadministratör
Som vårdadministratör hos oss arbetar du mot målet att ge god service åt patienter och vårdpersonal samt vara en del i arbetsgruppen. Du får bland annat arbeta med varierande vårdadministrativa uppgifter såsom registrering av besök, nationellt kvalitetsregister, kassaarbete, förråd, och patientadministrativ dokumentation. Egna ansvarsuppgifter ingår. I tjänsten ingår det att arbeta i olika datorsystem, bland annat Cosmic, Obstetrix och GynOp.
Din blivande arbetsplats
På kvinnokliniken i Eksjö vill vi ge bästa vård från livets början till livets slut. Här föds omkring 1000-1200 barn om året och det jobbar cirka 115 medarbetare. Vi ger allsidig vård till kvinnor i alla åldrar och arbetar i team med hälso- och sjukvård vid graviditet, förlossning, gynekologisk sjukdom samt främjar sexuell hälsa. Kvinnohälsovården utgör en del av kvinnokliniken.
På kvinnoklinikens administrativa enhet har vi bra sammanhållning i gruppen och är en bra arbetsgrupp. Vi hjälps åt och stöttar varandra. Vi har varierande arbetsuppgifter där vi också har möjlighet att utvecklas individuellt. Vi respekterar varandra och delar gärna med oss av den kunskap vi har. Vi har flexibla arbetstider och arbetsuppgifter. Vi ger en god introduktion.Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör, läkarsekreterare eller medicinsk sekreterare, alternativt studerar till något av ovanstående i dagsläget. Vårdadministratörsstudenter kan arbeta som läkarsekreterare efter ett års studier.
Har du tidigare erfarenhet av yrket samt av arbete i Cosmic är det meriterande, men inte ett krav. För att kunna göra ett bra jobb behöver du ha goda språkkunskaper i svenska, vara noggrann och kunna arbeta strukturerat.
För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du kan arbeta 8 veckor under sommaren. Introduktion sker utöver dessa veckor.
För att du ska trivas hos oss är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du tycker om att jobba självständigt och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt som du tycker om att jobba självständigt ska du kunna arbeta bra tillsammans med andra kollegor. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt och tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet och god tillgänglighet, med patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö i bra lokaler. Vi har en god sammanhållning, använder våra medarbetares kompetens på rätt sätt och ansvarar för utveckling. Vi är en enhet som når våra mål genom att ha goda rutiner och bra arbetsfördelning. Här får du jobba med det du är utbildad för!
Våra arbetstider är förlagda till dagtid, måndag - fredag, där stor flexibilitet av arbetstid är möjlig.
Som medarbetare i Region Jönköpings län är du välkommen till våra friskvårdsanläggningar. De är utformade så att man ska kunna utöva friskvårdsaktivitet för att må bra, oavsett fysisk nivå och tidigare erfarenhet av träning. Denna förmån gäller även dig som är sommarvikarie och har en anställning på minst tre veckor. Lokalerna finns i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Administrativ enhetschef Pia Fältmars, 010 - 243 57 28, pia.faltmars@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
