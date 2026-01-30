Sommarjobb Vård och Omsorg
2026-01-30
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Varje sommar rekryterar vi cirka 350 sommarvikarier för arbete inom våra olika verksamheter inom vård och omsorg.
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad för andra varje dag?
Nu söker vi sommarvikarier till vård och omsorg inom Arvika Kommun. Hos oss får du inte bara ett givande arbete - du får också värdefull erfarenhet, nya kunskaper och möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Du får ovärderlig arbetslivserfarenhet och tränar dina sociala färdigheter som är nyttiga i alla typer av jobb framöver. Ett jobb som får dig att känna livsglädje och gemenskap tillsammans med Arvika kommuns invånare. Hos oss finns det möjlighet att jobba både självständigt och tillsammans i grupp, i centrum av Arvika eller ute på vår vackra landsbygd.
Vi behöver sommarvikarier mellan v.25-32, vi prioriterar kandidater som kan arbeta hela perioden.
Vi erbjuder:
- Värdefull arbetslivserfarenhet inom ett viktigt samhällsuppdrag.
- Introduktion och stöd från erfarna kollegor.
- Möjlighet att utveckla din sociala kompetens och ansvarstagande.
- Meriter som är värdefulla för framtida studier och jobb.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som sommarvikarie hos oss ser vi att du:
- Behöver vara minst 18 år.
- Har ett genuint intresse med att jobba med människor och för att hjälpa andra.
- Kan kommunicera obehindrat på svenska både tal och skrift.
- Har goda digitala kunskaper, mycket av arbetet hanteras via dator eller app.
- Vi ser det som meriterande att du är utbildad eller har en pågående utbildning inom omvårdnad eller liknande, alternativt har erfarenhet av att jobba med människor inom omvårdnad eller annat serviceyrke.
- Vi ser det som starkt meriterande att du har B-körkort då till vissa områden är det ett krav.
För att lyckas i rollen som en sommarvikarie ser vi att du är:
- Omtänksam och respektfull.
- Flexibel och anpassningsbar.
- Ansvarsfull och noggrann.
- Engagerad och nyfiken.
Vi behöver medarbetare till:
- Hemtjänsten: ger stöd till personer som bor kvar i sitt eget hem och behöver hjälp i vardagen. Insatserna kan omfatta personlig omvårdnad, såsom hjälp med hygien och påklädning, samt serviceinsatser som inköp, måltider och viss städ kan förekomma. Målet är att stärka den enskildes självständighet och trygghet.
- Särskilt boende (SÄBO): är en boendeform för personer med omfattande behov av somatisk och/eller demensomsorg, som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Här finns personal dygnet runt som ger omvårdnad, socialt stöd och hälso- och sjukvårdsinsatser i en trygg och anpassad miljö.
- LSS-verksamhet: riktar sig till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Kommunen erbjuder olika insatser, till exempel gruppbostad, daglig verksamhet och ledsagarservice, för att möjliggöra ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.
- Personlig assistans: innebär individuellt anpassat stöd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Assistansen hjälper den enskilde med grundläggande behov och andra personliga aktiviteter, och syftar till att skapa ökad delaktighet och självbestämmande i vardagen.
- Socialpsykiatrin: ger stöd till unga/vuxna med allvarlig psykisk ohälsa som ger stora svårigheter att klara av vardagen såsom depression, schizofreni och bipolär sjukdom. Vi arbetar för att stärka självständighet, delaktighet och livskvalitet. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd i vardagen genom samtal, boendestöd, social träning och meningsfulla aktiviteter - alltid med respekt, trygghet och människan i centrum.Dina arbetsuppgifter
- Hjälpa och stötta människor i vardagliga situationer som t.ex. personlig omvårdnad, dusch, klädsel, måltider och läkemedelshantering.
- Dokumentation av omvårdnadsarbetet med hjälp av ett digitalt journalsystem.
- Stötta och delta i fritidsaktiviteter tillsammans med omsorgstagare.
- Du kommer att ha en varierad arbetstid som är förlagd till både dag, kväll, helg eller natt, enligt schema.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under hela annonseringsperioden, fysiskt eller digitalt. Inför eventuellt erbjudande om anställning kommer vi begära att få se utdrag från Polisens belastningsregister mot förskola-skola. Vi rekommenderar att du beställer registret digitalt (via Kivra) inför en eventuell intervju, detta gör du på Polisens hemsida. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning. Anställningen kräver att du medverkar i både digital och fysisk introduktionsutbildning inför eventuellt sommarvikariat.Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/212". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892) Arbetsplats
Arvika Kommun, Rekoc, Rekrytering- Och Kompetenscentrum Kontakt
Linnea Holmström 0570-764025 Jobbnummer
9715264