Sommarjobb vaktmästare
2026-01-12
Nu finns möjligheten att söka ett omväxlande sommarjobb som vaktmästare vid transportcentralen på sjukhuset i Västervik.
Våra vaktmästare arbetar och planerar dagligen för alla interna transporter, från godsmottagning till transport av varor, mat, prover med mera. Avfallshantering, textilhantering samt leveranser av medicinska och tekniska gaser ingår också i arbetet. I tjänsten förekommer även helgarbete.
Om dig
Du har en treårig gymnasieutbildning alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har med fördel B-körkort. Det är meriterande om du har truckutbildning.
I arbetet som vaktmästare på sjukhuset möter du mycket människor i olika sammanhang, därav är det av stor vikt att du har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga gentemot såväl kollegor som patienter och övrig personal inom regionen.
Vi arbetar med löpande urval så sänd in din ansökan så snart du kan. Vikariat är företrädesvis under semesterveckorna, även timvikariat under våren kan bli aktuellt. Du behöver vara tillgänglig för upplärning av arbetet under våren.
Rekryteringsprocessen brukar vanligtvis pågå till mitten av maj månad.
Din framtida arbetsplats
Inom basenheten Logistik ansvarar vi för hela Region Kalmar läns materialförsörjning, vilket innefattar bland annat avrop, leveransbevakning, förrådshantering, interna transporter samt upplockning av sjukvårdsartiklar, textilier och hjälpmedel. Vi hanterar läkemedel som kan vara med och rädda liv, samt sjukvårdsartiklar, textilier och hjälpmedel som kan höja livskvalitén och sjukhusvistelsen för våra invånare.
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Joakim Jonsson, rekryterande chef 010-3586335 Jobbnummer
9677459