Sommarjobb, undersköterska/omvårdnadsassistent, medicinkliniken, Värnamo
2025-11-10
Dialysen, Medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus
Vill du vara en viktig del av ett engagerat och kompetent team som arbetar med att ge våra patienter den bästa möjliga vården? Vi söker ansvarsfulla och omtänksamma sommarvikarier till våra medicinska vårdenheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med både akuta och långvariga vårdbehov, där du kommer att spela en central roll i omvårdnaden och i att stödja patienterna på deras väg till bättre hälsa. Är du redo att göra skillnad varje dag? Välkommen med din ansökan!
Rollen som undersköterska/omvårdnadsassistent/vårdbiträde
Som sommarvikarie är du delaktig i omvårdnaden av patienter inom samtliga medicinska specialiteter. Du kommer att få arbeta i team tillsammans med både sjuksköterskor och undersköterskor. Dina arbetsuppgifter består till största delen av omvårdnadsarbete kontroller av vitala parametrar samt dokumentation. Utifrån din kompetens får du delegering på bla. venprover, KAD-inläggning och såromläggningar.
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Under vecka 24 har vi introduktionsdagar med scenarioträningar och utbildningar, vi ser gärna att du har möjlighet att delta. Utöver detta har vi verksamhetsnära introduktion. Vi ser positivt på om du har möjlighet att gå bredvid under våren.
Sommarjobben är tidsbegränsade anställningar på heltid. Arbetstider är förlagda till dag, kväll och helg. Vi har behov av vikarierande undersköterskor/omvårdnadsassistenter/sjukvårdsbiträden vecka 24-32. Det är en fördel om du kan arbeta många av - eller alla - veckorna.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken är den största kliniken på Värnamo sjukhus med många verksamheter under samma tak. Vi har tre vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot medicinska specialiteter. Kliniken har också öppenvård där medicinska dagsjukvården och dialysenheten ingår. Vår öppenvårdsverksamhet rymmer alla medicinska specialiteter.
Våra lokaler är välplanerade och moderna och vi arbetar med patienten i fokus. Här arbetar du tillsammans med både erfarna kollegor och nya medarbetare, alla med stort engagemang.
Följ gärna vårt konto på Instagram: @medicin_geriatrikklin_varnamo (https://www.instagram.com/medicin_geriatrikklin_varnamo/)
(https://www.instagram.com/hjartmedicineksjo/)Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Du är redan utbildad undersköterska, skötare eller studerar till undersköterska, sjuksköterska eller läkare. Vi ser gärna att du har avslutat termin tre som sjuksköterske- eller läkarstudent men individuell prövning kan ske tidigare.
Vi söker dig som är lugn, stabil och har lätt att anpassa dig efter de olika omständigheter som ofta råder på ett sjukhus. Då du kommer jobba i team så ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta och är lyhörd gentemot såväl kollegor som patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
I och med att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du som är utbildad undersköterska att få ange i din ansökan om du har ansökt om skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Vårt erbjudande till dig
För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Vi värnar om ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar enligt modellen för personcentrerad- och patientnära vård.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten och är du nyfiken men lite osäker om jobbet kan vara något för dig? Tveka inte utan hör av dig till vårdenhetschef Anna Silverudd, telefon 010-244 87 02 alt. mail anna.silverudd@rjl.se
Det går också bra att kontakta rekryteringsspecialist Pia Bolmgren Svensson, pia.bolmgren.svensson@rjl.se
, 010-244 7081.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026.
Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1613/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9595874