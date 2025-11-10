Sommarjobb undersköterska/omvårdnadsassistent, Akutmottagningen, Värnamo
2025-11-10
Akutmottagningen, Värnamo Sjukhus
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får vara en del av ett positivt och engagerat team? Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till en trygg sommar för våra patienter. Varmt välkommen att söka sommarjobb på akutmottagningen på Värnamo sjukhus!
Rollen som undersköterska/omvårdnadsassistent
Till akutmottagningen kommer patienter i varierande åldrar med medicinska, kirurgiska eller ortopediska sjukdomstillstånd. Hos oss får du arbeta med akut sjuka patienter. Arbetet är omväxlande med ett varierat patientflöde och mycket egenansvar. Fokus läggs på omvårdnad, observation av patientens hälsotillstånd, kontroller av vitala parametrar, provtagning, gipsning och transporter. Vi arbetar mycket i team och lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga. Hos oss arbetar du som ny undersköterska/omvårdandassistent dag, kväll och helger.
Din blivande arbetsplats
Akutmottagningen på Värnamo sjukhus har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan tas hand om inom primärvården. Vi har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Till oss kommer patienter genom att söka själva, bli hänvisade av olika vårdgivare som tex vårdcentral, mottagningar, 1177 eller med ambulans. Hos oss arbetar omkring 50 personer förutom de läkarna som bemannar de olika jourlinjerna. Vi är en välfungerande akutmottagning, även med nationella mått mätt. Sedan flera år tillbaka finns vi i topp tre bland landets akutmottagningar när det gäller tiden som patienterna befinner sig på akutmottagningen. Vårt mål är att patienterna ska vara färdigbehandlade på akutmottagningen inom 4 timmar från ankomst. Just nu är vi den akutmottagning i Sverige som har snabbast handläggningstider. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med att ständigt förbättra flödet och ge en god och säker vård till våra patienter.
Du kan läsa mer om vår arbetsplats på: Akutmottagningen på Värnamo sjukhus som arbetsplats, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-Varnamo-sjukhusen/akutmottagningen-pa-varnamo-sjukhus-som-min-arbetsplats/)
Följ oss gärna på instagram (https://www.instagram.com/akuten_varnamo/)
Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar till sjuksköterska eller läkare. Vi ser gärna att du har avslutat termin tre men individuell prövning kan ske tidigare. För att kunna ha en så god sommarplanering som möjligt ser vi positivt på om du kan arbeta sex veckor sammanhängande under sommaren. Introduktion sker utöver dessa veckor.
Du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är viktigt att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande. Som medarbetare på akutmottagningen arbetar du självständigt men som ny naturligtvis med stöd från erfarna kollegor. För att du ska lyckas och trivas i din nya roll ser vi också att du är stabil och kontrollerad i stressiga situationer och har förmågan att behålla lugnet i akuta situationer. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Inför sommaren 2026 anställer vi undersköterskor/omvårdnadsassistenter för semestervikariat.
"Det var ett spännande, roligt samt lärorikt arbete där vad som helst kan hända. Härliga och hjälpsamma kollegor som gör jobbet ännu roligare." Så säger Ebba, som sommarjobbat på akutmottagningen på Värnamo sjukhus.
Det är inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg och väl förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Innan du börjar jobba i verksamheten får du en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter. Vi erbjuder två introduktionsdagar till alla våra sommarvikarier där vi går igenom det mest aktuella som bör kännas till om akutsjukvård. Vi anpassar din bredvidgång individuellt och är noga med att göra avstämningar tillsammans med dig under tiden.
Som medarbetare i Region Jönköpings län är du välkommen till våra friskvårdsanläggningar. De är utformade så att man ska kunna utöva friskvårdsaktivitet för att må bra, oavsett fysisk nivå och tidigare erfarenhet av träning. Denna förmån gäller även dig som är sommarvikarie och har en anställning på minst tre veckor. Lokalerna finns i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo.
Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Maria Karlsson 010 244 74 34 eller vårdenhetschef Jenny Johansson 010 244 74 31.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår. Har du redan en muntlig överenskommelse angående semestervikariat med chef i vår verksamhet ska du ange den personens namn samt klinik i din ansökan.
I och med att undersköterska sedan 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Ersättning

Fast lön. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1540/25".
