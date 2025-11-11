Sommarjobb, undersköterska/omvårdnadsass/vårdbiträde till dialysenhet
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Värnamo Visa alla undersköterskejobb i Värnamo
2025-11-11
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Medicin- och geriatrikkliniken, dialysenenheten, Värnamo sjukhus
Vill du vara en viktig del av ett engagerat och kompetent team som arbetar med att ge våra patienter den bästa möjliga vården? Vi söker ansvarsfulla och omtänksamma sommarvikarier till dialysenheten. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med både akuta och långvariga vårdbehov. Är du redo att göra skillnad varje dag? Välkommen med din ansökan!
Rollen som undersköterska/omvårdnadsassistent/vårdbiträde
Som sommarvikarie är du delaktig i omvårdnaden av patienter i samband med deras dialysbehandling Genom ditt arbete kommer du ha en viktig roll för att allt det praktiska dagliga arbetet på dialysen ska fungera. Du kommer vara behjälplig i patientens första möte med dialysen, anvisa behandlingsplats, servera måltider, transportera patienter samt i vissa fall utföra blodtryckskontroller kontroller av blodtryck och vikt samt klä av dialysmaskiner. Förberedelser i form av att duka stickvagnar, bäddning och att ta hand om sköljen samt sterilt material är också en del av dagliga arbetsuppgifter.
Vi vet att det inte alltid är lätt att vara ny på jobbet och därför gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd inför ditt sommarjobb hos oss. Under vecka 24 har vi introduktionsdagar med scenarioträningar och utbildningar, vi ser gärna att du har möjlighet att delta. Utöver detta har vi verksamhetsnära introduktion. Vi ser positivt på om du har möjlighet att gå bredvid under våren.
Sommarjobben är tidsbegränsade anställningar, procentsats kan diskuteras Arbetstider är förlagda till dag, kväll och varannan lördag. Vi har behov av vikarierande undersköterskor/omvårdnadsassistenter/sjukvårdsbiträden vecka 24-33. Det är önskvärt om du kan arbeta många av - eller alla - veckorna.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken är den största kliniken på Värnamo sjukhus med många verksamheter under samma tak. Vi har tre vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot medicinska specialiteter. Kliniken har också öppenvård där medicinska dagsjukvården och dialysenheten ingår. Vår öppenvårdsverksamhet rymmer alla medicinska specialiteter.
Våra lokaler är välplanerade och moderna och vi arbetar med patienten i fokus. Hos oss får du jobba med en trygg och stabil arbetsgrupp av erfarna sjuksköterskor, alla med stort engagemang.
Följ gärna vårt konto på Instagram:
@medicin_geriatrikklin_varnamo (https://www.instagram.com/medicin_geriatrikklin_varnamo/)
(https://www.instagram.com/hjartmedicineksjo/)Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska, skötare eller påbörjat studier till undersköterska, sjuksköterska eller läkare.
Vi söker dig som är lugn, stabil och har lätt att anpassa dig efter de olika omständigheter som ofta råder på ett sjukhus. Du har lätt för att samarbeta och är lyhörd gentemot såväl kollegor som patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
I och med att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du som är utbildad undersköterska att få ange i din ansökan om du har ansökt om skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Vårt erbjudande till dig
För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Vi värnar om ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar enligt modellen för personcentrerad- och patientnära vård.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten och är du nyfiken men lite osäker om jobbet kan vara något för dig? Tveka inte utan hör av dig till vårdenhetschef Anna Silverudd 010-244 87 02 alt. mail: anna.silverudd@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026.
Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1613/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9598143