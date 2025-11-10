Sommarjobb, undersköterska/omvårdnadsass.,geriatriska akutvårdsavd.,Ryhov
Geriatriska akutvårdsavdelning, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen till oss under sommaren 2026 för ett utvecklande och spännande sommarjobb!
Din blivande arbetsplats
Vår akuta vårdenhet på geriatriska kliniken (GAVA) har 18 vårdplatser och där vi arbetar med den multisjuka äldre utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i det direkta akutflödet med direktintag veckans alla dagar. Den skiftande sjukdomsbilden hos vår patientgrupp ger fördjupade kunskaper för dig att ta med dig efter din sommarpraktik hos oss!
Vi arbetar teambaserat och värderar yrkeskunskap samt samarbete av olika professioner.
Läs mer om vår arbetsplats här:
Geriatriska kliniken
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller omvårdnadsassistent. Studerar du till sjuksköterska eller läkare och har avslutat termin tre, har du också möjlighet att söka men individuell prövning kan ske tidigare.
Vårt erbjudande till dig
Vi ser fram emot att du vill jobb hos oss och kommer göra vårt bästa för att du ska få med dig kunskap och erfarenhet i en framtida yrkesroll!
Vi har behov av sommarvikarier v. 25 till och med v. 33 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under minst fyra veckor. En introduktion sker utöver dessa veckor under våren på kliniken och även en regiongemensam. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Kontaktuppgifter
Torbjörn Alvreten, vårdenhetschef, 010-24 232 45, torbjorn.alvreten@rjl.se
Helene Ögren biträdande vårdenhetschef, 010-24 261 28, helene.ogren@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
(frågor om rekryteringsprocessen)
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 mars 2026 men vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Undersköterska är från och med den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ange i din ansökan om du har ansökt om detta. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel, ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att du fortsatt ska kunna behålla titeln undersköterska.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering:
Frågor och svar om sommarrekrytering, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/) Ersättning
