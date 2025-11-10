Sommarjobb, undersköterska, extravaksresurs, Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-11-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Kirurgkliniken, Infektionskliniken, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Medicinkliniken
Rollen som undersköterska, extravak
Din uppgift är att övervaka svårt sjuka patienter som är behov av stödinsatser. Patienterna kommer huvudsakligen från intensivvårdsavdelningen, många av dem har trakeostomi. Du ansvarar för omvårdnaden av patienten såsom personlig hygien, tvätta, vända, munvård, arbete med att förebygga trycksår, andningsgymnastik samt mobilisering av patienten. Du kommer att rapportera förändringar i patientens tillstånd till ansvarig sjuksköterska. I övervakningsuppdraget ingår kontroller enligt basala parametrar.
Din blivande arbetsplats
Sommarvikariatet är i år beräknat mellan vecka 25-32 och vi ser att du kan arbeta så många veckor som möjligt. Placering sker utifrån de verksamheter som kommer att ha behov nedan:
• Infektionskliniken
• Medicinkliniken
• Kirurgkliniken
• Rehabiliteringsmedicinska klinikenPubliceringsdatum2025-11-10Profil
• Utbildad undersköterska/skötare eller om du nu studerar till sjuksköterska eller läkare. Vid studier har du avslutat termin tre men individuell prövning kan eventuellt ske
• Tidigare erfarenhet av arbete med extravak ser vi som positivt
Vi söker dig som trivs med att rotera mellan olika avdelningar och därmed får en värdefull arbetslivserfarenhet från sjukvården. Vi har behov av extravak både dag som natt. Som person är du lugn och trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till dina arbetsuppgifter samt har ett gott bemötande. Tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet och god tillgänglighet med patienten i fokus. Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Region Jönköpings län erbjuder en grundlig introduktion med utbildning för att vårda svårt sjuka patienter. Introduktion sker utöver de angivna veckorna för sommarvikariatet och redan en dag i maj.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vissa förmåner gäller oavsett anställningsform och andra styrs av anställningsform samt hur mycket du arbetar och hur länge. Läs mer om våra förmåner här:
Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Som medarbetare i Region Jönköpings län är du välkommen till våra friskvårdsanläggningar. Denna förmån gäller även dig som är sommarvikarie och har en anställning på minst tre veckor. Lokalerna finns i Eksjö, Nässjö, Jönköping och i Värnamo.
Har du frågor om tjänsten?
Rekryteringsspecialist Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
, tel: 010-24 21294
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026 men urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast vid intresse. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns sommarrekrytering:
Frågor och svar om sommarrekrytering, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RÖ89/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9595849