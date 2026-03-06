Sommarjobb, underläkare ej legitimerad T10-T11
2026-03-06
Medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus
Medicin- och geriatrikkliniken vid Värnamo sjukhus söker 1-2 vikarierande underläkare, ej legitimerade för sommaren 2026. Vi vill med vårt sommarvikariat erbjuda dig en möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med oss. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-06Profil
För att jobba som underläkare krävs fullbordade läkarstudier till och med tionde terminen med godkända kurser och prov. Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-resultatintyg där poäng och avslutade kurser framgår.
Sommarjobbet sträcker sig under perioden v 25 tom v 32, med introduktionsdagar under v 24.
Som person är du lugn, stabil och har lätt att anpassa dig efter de olika omständigheter som ofta råder på ett sjukhus. Då du kommer jobba i team så ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta och är lyhörd gentemot såväl kollegor som patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du erbjuds underläkarvikariat kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken är den största kliniken på Värnamo sjukhus med många verksamheter under samma tak. Våra tre vårdenheter samt mottagning, dagvård och dialys hanterar allt från strokevård till endokrinologi, gastroenterologi, geriatrik, hematologi, kardiologi, lungor, neurologi och njurmedicin - dvs ett brett spektrum av specialiteter som gör varje dag både utvecklande och givande. Lokalerna är välplanerade och toppmoderna och vi arbetar med patienten i fokus. Här arbetar du tillsammans med både erfarna kollegor och nya medarbetare, alla med stort engagemang.
Vårt erbjudande till dig
För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Vi värnar om ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar enligt modellen för personcentrerad- och patientnära vård.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Så här gör du om du är intresserad
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Pia Bolmgren Svensson, tfn 010 244 7081-
Sista ansökningsdag 23 mars 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
