Sommarjobb Turistinformatör
2026-01-29
Luleå Turistcenter är Luleås första kontaktpunkt för besökare från hela världen - en plats där nyfikenhet möter kunskap, värdskap och genuin lokal stolthet.
Vi finns i Kulturens hus, mitt i hjärtat av Luleå, och erbjuder aktuell, oberoende och inspirerande information om stadens utbud, naturupplevelser, evenemang och kulturmiljöer. Här får besökare kartor, tips och personlig service, tillsammans med möjligheten att upptäcka lokala profilprodukter i vår butik.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Turistinformatörens arbetsuppgifter är främst att välkomna och informera Luleås besökare. Vi hjälper dem att ta del av Luleås utbud av aktiviteter, sevärdheter, restauranger, butiker, logimöjligheter och evenemang.
I vår lokal i Kulturens hus möter vi drygt 30.000 besökare per år, men vi hjälper också besökare via telefon och e-post. Vi informerar även om övriga delar av Swedish Lapland eftersom Luleå ofta är en startpunkt för resor vidare i länet. Turistcenter administrerar och hyr ut kommunens skärgårdsstugor och har ett särskilt fokus på skärgårdsfrågor under sommaren.
I arbetet ingår kassa och försäljning av bland annat souvenirer. Även administrativa uppgifter och kassahantering förekommer.
Arbetstiderna är dagtid, måndag-lördag enligt schema.
Anställningstiden är från 2026-06-08 till 2026-08-08 eller 2026-06-15 till 2026-08-15Kvalifikationer
Luleå turistcenter söker dig med hög känsla för service och värdskap samt med god lokalkännedom om Luleå med omnejd. Du ska brinna för att sälja Luleå som besöksmål.
Ett trevligt kundbemötande ser vi som en självklarhet. Samarbetsförmåga, stresstålighet och flexibilitet är personliga egenskaper som vi sätter stort värde på.
Gymnasieexamen är ett krav. Tidigare arbete med turistinformation, likartade arbeten inom besöksnäringen eller andra serviceyrken är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, ytterligare språkkunskaper är meriterande. B-körkort är ett önskemål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
