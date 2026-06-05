Sommarjobb Trädgårdsskötsel
Trädgårdsanläggningar Harry Johnson AB / Trädgårdsanläggarjobb / Kungsbacka Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Kungsbacka
2026-06-05
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Trädgårdsanläggningar Harry Johnson AB är ett skötsel och anläggningsföretag som etablerades redan mitten av 60-talet. Vi har vår anläggning i Fjärås, Kungsbacka kommun.
Vi söker nu medarbetare som vill jobba under en begränsad period under juni-juli månad. Start är mitten på Juni och arbetet pågår under hela juli månad. Arbetet består av häckklippning. Du behöver inte ha erfarenhet av häckklippning men det är meriterande. Viktigt är att du är i god fysisk form. Körkort B , manuell är ett krav.
Du kommer att utgå från vår anläggning i Fjärås och arbetet kommer ske i Kungsbacka kommun. Du kommer jobba i ett team med andra kollegor
Goda kunskaper i Svenska i är ett krav.
Intervjuer ske löpande och anställningar kommer att göras för sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så fort som möjligt
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: klas@thjab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggningar Harry Johnson AB
(org.nr 559140-6896) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trädgårdsanläggningar Harry Johnson Jobbnummer
9949097