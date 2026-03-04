Sommarjobb trädgård
2026-03-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Vi på Lokala Tjänster söker engagerade och självgående trädgårdsarbetare som kan arbeta timmar vid behov under perioden maj - september. Chans till förlängning finns.
Är du en person som trivs med varierande arbetsuppgifter, har hög arbetsmoral och gillar att ge god service? Då kan du vara den vi söker!
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Häckklippning
Trädbeskärning
Gräsklippning
Ogräsrensning
Fastighetsskötsel och enklare snickeriarbeten kan förekomma
Vi söker dig som har:
Hög arbetsmoral och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
B-körkort för manuell bil och erfarenhet att köra med släp (BE-körkort är meriterande)
God kommunikationsförmåga och ett trevligt bemötande - du är vårt ansikte utåt!
Tidigare erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter är meriterande
Vi erbjuder:
En varierad och aktiv arbetsdag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom företaget
Anställningen avser timmar vid behov under maj - september med chans till förlängning.
Lön och förmåner enligt gällande kollektivavtal.
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: ansokan@lokalatjanster.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lokala Tjänster Cajp AB
(org.nr 559114-2632)
Langsgatan 8 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9777973