Sommarjobb trädgård

Lokala Tjänster Cajp AB / Trädgårdsodlarjobb / Eskilstuna
2026-03-04


Vi på Lokala Tjänster söker engagerade och självgående trädgårdsarbetare som kan arbeta timmar vid behov under perioden maj - september. Chans till förlängning finns.
Är du en person som trivs med varierande arbetsuppgifter, har hög arbetsmoral och gillar att ge god service? Då kan du vara den vi söker!
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Häckklippning
Trädbeskärning
Gräsklippning
Ogräsrensning
Fastighetsskötsel och enklare snickeriarbeten kan förekomma

Vi söker dig som har:
Hög arbetsmoral och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
B-körkort för manuell bil och erfarenhet att köra med släp (BE-körkort är meriterande)
God kommunikationsförmåga och ett trevligt bemötande - du är vårt ansikte utåt!
Tidigare erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter är meriterande

Vi erbjuder:
En varierad och aktiv arbetsdag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom företaget

Anställningen avser timmar vid behov under maj - september med chans till förlängning.
Lön och förmåner enligt gällande kollektivavtal.
Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: ansokan@lokalatjanster.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lokala Tjänster Cajp AB (org.nr 559114-2632)
Langsgatan 8 (visa karta)
632 21  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9777973

