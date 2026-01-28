Sommarjobb som verksamhetssupport
Stormtrivs i Jönköping AB / Kundservicejobb / Jönköping Visa alla kundservicejobb i Jönköping
2026-01-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stormtrivs i Jönköping AB i Jönköping
, Habo
, Nässjö
eller i hela Sverige
Som verksamhetssupport är du navet för våra medarbetare och för våra kunder. Vi letar efter dig som sprider positiv energi, även när telefonen ringer varm. Tjänsten kräver att du kan prata och skriva flytande svenska. Meriterande om du kan fler språk, då vi är en mångkulturell arbetsplats.
Sök jobb som verksamhetssupport hos oss på Stormtrivs till sommaren! Du kan söka direkt från mobilen på några få minuter.
Om Stormtrivs i Jönköping AB
Stormtrivs har över 20 års erfarenhet från företags- och privatstäd och har alltid stått för personlig service med hög kvalitét. Vi är stolta över våra professionella medarbetare och att vi är en schysst arbetsgivare med kollektivavtal, bra villkor, försäkringar för vår personal. Vi förstår att våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vårt mål är att skapa trygga och nöjda medarbetare som är måna om att leverera hög och jämn kvalité över tid för att skapa nöjda och återkommande kunder. Stormtrivs Jönköping är en del av Stormtrivskoncernen, som funnits i mer än 20 år. Vi har totalt cirka 350 medarbetare och en omsättning på cirka 125 MSEK. Stormtrivs har verksamhet i Linköping, Jönköping, Borås, Ulricehamn och Nässjö. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stormtrivs i Jönköping AB
(org.nr 556888-1394) Jobbnummer
9709849