Sommarjobb som Transportledare till Dagab
2026-03-04
Har du en pågående eftergymnasial utbildning inom logistik eller spedition? Söker du dessutom ett meriterande och givande jobb under sommaren? Hos marknadsledande Dagab erbjuds du en spännande och utvecklande tjänst som Transportplanerare!
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar från maj-augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Dagab. Det kan även finnas möjlighet till deltidsjobb under hösten.
Om företaget
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Dagab utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Deras verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur de agerar mot sina medarbetare. På så sätt ger Dagab sina kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos Dagab är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor, förstå hur viktiga deras medarbetare är för Dagab. Välkommen du med!
Arbetsuppgifter
I rollen som transportledare på Dagab är du en central del i den operativa verksamheten och säkerställer trygga och effektiva transporter. Ditt huvudfokus är planering av utgående gods. I rollen ingår löpande arbete med flödesplanering, transport- och systemoptimering. Vidare arbetar du med undersökningsarbete och problemlösning av administrativa och operativa transportfrågor. Du sammanställer prognoser, ansvarar för transportrelaterat förbättringsarbete och är övergripande ansvarig för dagliga och komplexa problem i flöden och system.
Ett urval av arbetsuppgifter:
• Kontinuerligt arbeta med transport- och systemoptimering samt planering av flöden
• Undersökningsarbete inom både administrativa och operativa transportfrågor
• Att sammanställa prognoser och säkerställa kvaliteten på transportflödet
• Daglig dialog med våra interna och externa samarbetspartners
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Pågående eftergymnasial utbildning inom logistik/transport/spedition, gärna med minst ett år kvar av studierna
• Goda systemkunskaper i MS Office i synnerhet i Excel, meriterande med kunskaper i SAP
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Du har en positiv inställning och är lösningsfokuserad i situationer där du stöter på utmaningar eller problem. Du är resultatinriktad, ser konsekvenserna av din arbetsinsats och anstränger dig för att leverera hög kvalitet. Din förmåga att arbeta strukturerat och noggrant är avgörande, särskilt när det gäller att hantera komplexa och snabbt föränderliga flöden. Du trivs i ett högt arbetstempo med varierande arbetsuppgifter och har en förmåga att kunna driva dig själv och de i din omgivning framåt mot utsatta mål. Att du tar initiativ till att lära dig mer och har en vilja att utveckla din egen förståelse för flöden, system och verksamheten i sin helhet.
Övrig information
Start: Deltid från maj, heltid från juni Plats: Exportgatan 53, Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
