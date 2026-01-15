Sommarjobb som Simlärare
Om dig
Tycker du om att arbeta med barn? Gillar du vatten? Är svaret JA är simskoleledare kanske ett jobb för dig. Vi söker DIG som har intresse för och erfarenhet av att jobba med barn och som är sugen på ett roligt sommarjobb. Har du arbetat med simskola tidigare är det ett stort plus. Du ska som person vara ansvarstagande, positiv samt engagerad för att barnen ska utvecklas på bästa sätt och ha en rolig stund i vattnet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn, gärna som simskoleledare. Goda insikter i svenska simlinjen är meriterande. Det är positivt om du har B-körkort.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Målsättningen med sommarsimskolan är att få barnen vattenvana och därefter lära så många som möjligt att simma. Blir du anställd som simlärare bär du huvudansvaret att planera och genomföra simundervisning, du har också några mindre administrativa arbetsuppgifter. Assisterande ledare är med i undervisningen men har inget övergripande ansvar för planering och administration. Vi söker både ansvariga ledare och assistenter. Ansvariga ledare måste vara födda 2008 eller tidigare. Assistenter måste vara födda 2010 eller tidigare.
Under period 1 kommer vi att erbjuda simskola i Växjö Simhall och i Lessebo kommun. Under period 2 kommer vi att bedriva simskola i Växjö Simhall, samt på diverse utebad runt om i kommunen. Du kan således komma att arbeta både inomhus och/eller utomhus.
Period 1 Växjö: 15/6-6/7 (ingen simskola på midsommarafton 19/6)
Period 1 Lessebo: 15/6-3/7 (ingen simskola på midsommarafton 19/6)
Period 2 Växjö: 27/7-14/8
Kort om föreningen och simskoleverksamheten
Växjö Simsällskap är en av Växjös största idrottsföreningar. Föreningen bedriver många olika verksamheter, där simskolan är den största sektionen. Föreningen arbetar efter Svenska Simförbundets riktlinjer som kallas Simlinjen. Inom simskolan finns allt från grupper där fokus ligger på att lära ut en god vattenvana till grupper där simteknik i de fyra simsätten övas. Målet är att lära barnen säkerhet i och kring vatten, samt att klara kravet för simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge).Utbildningsbakgrund
Alla som arbetar som ledare i sommarsimskolan ska vara utbildade. Det är således obligatoriskt att delta på nedanstående utbildningar (samtliga träffar) för att kunna jobba (har du sedan innan gått Grundutbildning för tränare eller Simidrottsledarutbildningen är deltagande på dessa utbildningar inte obligatoriskt).
Grundtränarutbildningen: Utbildningen hålls av RF SISU och går igenom grunderna av ledarskap inom idrotten. Utbildningen är en kväll och en heldag, samt självstudier.
Simidrottsledarutbildningen: Utbildningen hålls av Svensk Simidrott och går igenom bland annat simningens abc, de fyra simsätten, barnens spelregler och planering. Utbildningen är en kväll och två heldagar, samt självstudier.
Introduktionsutbildning: Vi träffas alla ledare som ska jobba i sommarsimskolan den 7/6 (heldag, obligatorisk för alla).
Samtliga utbildningar anordnas i Växjö eller närområdet kring Växjö och är kostnadsfria för er som deltagare.
Frågor att besvara i ansökan
Det är viktigt att du besvarar samtliga frågor nedan i ditt ansökningsmejl. Observera att vi endast behandlar ansökningar inkomna via mejl. Numrera svaren med samma nummer som frågorna.
1. Personuppgifter: Ange namn, personnummer, adress, samt telefonnummer.
2. Söker du jobb under period 1 och/eller period 2? Ange även om det är något/några datum du inte kan jobba.
3. Önskar du jobba främst förmiddagar eller eftermiddagar? (vi försöker tillgodose era önskemål i den mån det går)
4. Önskar du jobba i Växjö Simhall och/eller vid något av utebaden i Kosta, Braås, Furuby, Ingelstad, Kalvsvik, Lammhult, Nöbble, Rottne, Sandsbro, Tolg, Tävelsås, Vederslöv, Åby, Åryd, Öjaby och Ör?
5. Söker du i första hand jobb som simlärare eller assistent?
6. Har du körkort? Om ja, har du tillgång till bil?
7. Övriga upplysningar som är relevanta för oss att veta. Har du till exempel genomgått utbildningar via Svenska Simförbundet eller Svenska Livräddningssällskapet och/eller HLR?
Bifoga även personligt brev och cv. Märk ditt mail med "Ansökan Sommarsimskolan 2026".
Observera att vi endast tar emot ansökningar via mail. Skickas inte svar på frågorna behandlar vi inte din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: simskola@vaxjosimsallskap.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Sommarsimskolan 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Simsällskap
