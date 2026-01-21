Sommarjobb som servicehandläggare i Linköping
2026-01-21
Vi söker nu dig som vill hjälpa oss under sommarens semesterperiod i rollen som servicehandläggare på servicekontoret i Linköping.
Vi arbetar serviceinriktat där du och dina kollegor tar ett gemensamt ansvar för ert uppdrag och lärande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som servicehandläggare ger du snabb och professionell service till besökare genom att svara på frågor från privatpersoner och företag. En stor del av ditt arbete är att vägleda kunder till att använda samarbetsmyndigheternas e-tjänster och att hitta information på webbplatser. I din roll är det viktigt att du lyssnar aktivt, anpassar ditt bemötande efter kund samt har ett pedagogiskt förhållningssätt.
I dina kundmöten har du stöd av de olika myndigheternas IT-system. Förutom introduktion och utbildning finns tid avsatt varje dag för att läsa in dig på den information du behöver för att hålla dig uppdaterad om nyheter och förändringar som berör servicekontorets verksamhet.
Du kan även komma att arbeta på andra servicekontor, vilket ibland sker med kort varsel.
Här kan du se en film om rollen som servicehandläggare

Kvalifikationer
Du drivs av att ge våra kunder god service, genom att du tar reda på varje kunds behov och ger svar eller vägledning. Eftersom du arbetar nära kunderna måste du känna dig bekväm i det direkta mötet med kunder med olika bakgrund och funktionsförmåga. Kort sagt söker vi dig som både har ett positivt bemötande och har lätt för att ta till dig ny kunskap.
Vi söker dig som har:
• En pågående eller avslutad akademisk utbildning om minst 180 hp
• Minst två års erfarenhet inom ett serviceyrke där du har informerat och väglett kunder vid personliga möten
• Kunskaper i informationssökning och vana att använda e-tjänster
Vidare ska du ha följande förmågor:
• Snabbt kunna skapa kontakt med andra på ett objektivt och professionellt sätt
• Kartlägga kundens behov genom att ställa frågor och lyssna aktivt
• Kommunicera muntligt och skriftligt på svenska
• Kommunicera muntligt på engelska
• Anpassa ditt arbetssätt efter kundernas varierande behov
• Hantera flera kunder samtidigt
• Bidra positivt till arbetsgruppens resultat och samarbeteÖvrig information
Anställningen är tidsbegränsad under perioden juni-augusti
Anställningen är 100%
Startdatum efter överenskommelse
Anställningen är placerad på servicekontoret i Linköping
Vi har ej möjlighet till distansarbete
Resor kan förekomma
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 15 februari, 2026.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 9.
Statens servicecenter
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.
Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv.
Läs gärna mer om oss här.
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare.
Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.
