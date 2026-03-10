Sommarjobb som sängmontör i Rydaholm
Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Växjö Visa alla montörsjobb i Växjö
2026-03-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Nu söker vi sängmontörer för sommarjobb i Rydaholm. Perfekt för dig som gillar att jobba praktiskt.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
I tjänsten som sängmontör hos vår kund har du stora möjligheter att få lära dig alla de moment som ingår i att bygga en säng av mycket hög kvalité.
I rollen som sängmontör ingår:
Tillverkning av olika former av madrasser
Spikning av sängbottnar
Stoppning av bäddmadrasser
Packning av kompletta sängar och madrasser
Slutkontroller av sängar som är färdiga för leverans
Tillverkningen sker på olika stationer där du kommer få möjlighet att lära dig från grunden till att avancera mot mer kvalificerade uppgifter om du visar intresse och engagemang.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är praktiskt lagd och tycker om att arbeta med händerna. Du fungerar väl i grupp, bidrar till en god arbetsmiljö och strävar alltid efter att lämna ifrån dig jobb med hög kvalitetsnivå. Som person är du noggrann, ansvarsfull och pålitlig med en hög arbetsmoral.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som sängmontör är ett konsultuppdrag på heltid som pågår under sommaren 2026. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocesen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Schöldberg på elsa.scholdberg@eterni.se
eller 072-644 79 55.
Plats: Rydaholm
Start: Sommaren 2026
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Elsa Schöldberg elsa.scholdberg@eterni.se Jobbnummer
9786540