Sommarjobb som sängmontör i Rydaholm

Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Växjö
2026-03-10


Visa alla montörsjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige

Nu söker vi sängmontörer för sommarjobb i Rydaholm. Perfekt för dig som gillar att jobba praktiskt.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Arbetsuppgifter
I tjänsten som sängmontör hos vår kund har du stora möjligheter att få lära dig alla de moment som ingår i att bygga en säng av mycket hög kvalité.

I rollen som sängmontör ingår:

Tillverkning av olika former av madrasser

Spikning av sängbottnar

Stoppning av bäddmadrasser

Packning av kompletta sängar och madrasser

Slutkontroller av sängar som är färdiga för leverans

Tillverkningen sker på olika stationer där du kommer få möjlighet att lära dig från grunden till att avancera mot mer kvalificerade uppgifter om du visar intresse och engagemang.


PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är praktiskt lagd och tycker om att arbeta med händerna. Du fungerar väl i grupp, bidrar till en god arbetsmiljö och strävar alltid efter att lämna ifrån dig jobb med hög kvalitetsnivå. Som person är du noggrann, ansvarsfull och pålitlig med en hög arbetsmoral.


OM TJÄNSTEN
Tjänsten som sängmontör är ett konsultuppdrag på heltid som pågår under sommaren 2026. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.

ÖVRIG INFORMATION

Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocesen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Schöldberg på elsa.scholdberg@eterni.se eller 072-644 79 55.

Plats: Rydaholm
Start: Sommaren 2026
Arbetstider: Dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31  VÄXJÖ

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Elsa Schöldberg
elsa.scholdberg@eterni.se

Jobbnummer
9786540

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: