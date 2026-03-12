Sommarjobb som receptionist hos Dagab - Hässleholm
Marketpeople AB / Receptionistjobb / Hässleholm Visa alla receptionistjobb i Hässleholm
2026-03-12
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketpeople AB i Hässleholm
, Kristianstad
, Hörby
, Åstorp
, Bjuv
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Som receptionist på Dagabs centrallager i Hässleholm blir du den första kontakten alla får när de kliver in genom dörren eller ringer till Dagab. Du har en viktig roll i att bidra till en positiv upplevelse för medarbetare och besökare.Dina arbetsuppgifter
Som receptionist hos Dagab är de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Välkomna och ta hand om besökare
Svara i telefon
Ta hand om och sortera post
Ta emot eventuella bud
Ansvara för att receptionen är välkomnande
Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.
Arbetstider
I denna roll arbetar du 07:45 - 16:30 under måndag - fredag.
Start för tjänsten
Start för tjänsten är den 22/6 och sträcker sig till 17/7.
Tjänsten startar med upplärning under de två första veckorna och de två sista veckorna kommer du arbeta själv i receptionen.
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid från 22/6 till 17/7. Du kommer vara anställd av Marketpeople men arbeta på Dagab.
Adress till arbetsplats
Industrigatan 22, 281 43 Hässleholm
Om Dagab
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl.a. Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Dagabs verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Krav och egenskaperKrav
Du ska vara fyllda 18 år
Erfarenhet av receptionist eller liknande
Kunna och vilja arbeta heltid (måndag till fredag 07:45 -16:30) från 22/6 till 17/7
Meriterande
Erfarenhet från stora logistik- eller produktionsverksamheter
Egenskaper
För att trivas i rollen som receptionist ser vi att du är naturligt social, glad samt bra på att "ta människor" och få dem att känna sig välkomna. Du är serviceorienterad, strukturerad och kommunikativ vilket gör att starkt bidrar till en positiv upplevelse för besökare och medarbetare. Då du under delar av sommaren arbetar själv i receptionen är det också viktig att du är självgående och ansvarstagande.
Rekryteringsprocessen
Du behöver söka via annonsen. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. Nästa steg kommer vara en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck. Därefter genomförs referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter denna digitala process är nästa steg för de kandidater som går vidare en intervju och sedan eventuellt en avstämning med Dagab.
Drogtest kommer utförs vid en eventuell anställning hos oss.
Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Hemsida: www.marketpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7375986-1890267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Järnvägsgatan 4 (visa karta
)
281 31 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
9794698