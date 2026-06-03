Sommarjobb som receptionist
Bravura Sverige AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-06-03
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Vi söker dig som vill arbeta som receptionist under sommaren och som trivs med att vara på plats, hålla ordning och bidra till att kontoret känns välkomnande.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar från 13 juni till 7 augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget.Om företaget
Vi kan per idag inte berätta vilket företag det gäller. Givetvis kommer du att få reda på det under processens gång, som senast när du är på intervju hos oss.Dina arbetsuppgifter
I rollen som receptionist ansvarar du för att kontoret fungerar i vardagen under sommaren. Uppdraget handlar mindre om tempo och mer om närvaro, struktur och att skapa ett välkomnande intryck för dem som är på plats.
Du är den som ser till att receptionen är bemannad under kontorstid och att gemensamma ytor hålls i ordning. Det är färre personer på kontoret och begränsat med besök, men din roll är viktig för att kontoret ska vara öppet, fungera praktiskt och kännas omhändertaget.
Det här är ett sommarjobb perioden 13 juli till 7 augusti. Upplärning kommer ske två halvdagar veckan innan start.
Exempel på arbetsuppgifter:
Se över allmänna ytor och hålla kontoret snyggt
Plocka undan kaffekoppar och fylla på mjölk i kaffemaskinen
Hantera inkommande post
Leverera fakturor till ekonomiavdelningen på våning 3
Vara fysiskt på plats i receptionen under kontorstid
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av kundservice
Flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Vi söker dig som är trygg med att arbeta självständigt och som tar ansvar för det du ser behöver göras, även när det är lugnt runt omkring dig. Du har ett praktiskt förhållningssätt och inga problem med att ta hand om enklare uppgifter som gör stor skillnad för helhetsintrycket av kontoret.
Du är uppmärksam och pålitlig – någon man kan lita på finns på plats, håller ordning och följer rutiner. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig om något oväntat dyker upp. Rollen passar dig som är bekväm med ett stillsamt tempo, men som inte blir passiv utan istället ser till att arbetsdagen flyter på.
Övrig information
Start: Måndag 13 juni Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844909-2033964". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9945787