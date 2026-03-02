Sommarjobb som processoperatör hos Santa Maria
2026-03-02
Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett sommarjobb? Vi söker nu processoperatörer/truckförare till Santa Marias tortillafabrik i Landskrona! Som processoperatör/truckförare kommer du att arbeta i en varierad roll inom produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Truckkörning
• Övervakning och rengöring av maskiner.
• Produktbyten och kvalitetskontroller.
• Rapportering och registrering av eventuella fel, stopp och reklamationer
Våra ordinarie medarbetare arbetar i 5-skiftlag med ett rullande schema som omfattar förmiddagar, eftermiddagar och nätter.
Under sommaren kommer du arbeta heltid under juni, juli och augusti annars är du extraanställd. Som extraanställd hoppar du in vid behov, vilket innebär att du kan bli schemalagd på olika tider - ibland förmiddag, ibland natt. Du behöver därför vara flexibel och kunna arbeta på varierande arbetstider. Du förväntas vara tillgänglig för extrajobb innan och efter sommaren, ca 2-3 pass i veckan.
Upplärning
För att du ska få en bra start erbjuder vi en strukturerad upplärning. Upplärningen sker under ett 5-skiftssystem med förmiddagar, eftermiddagar och nätter. Den sker enligt schemat: 6 arbetsdagar - 4 dagars ledighet - 6 arbetsdagar.
Det är viktigt att du kan delta under hela upplärningsperioden, eftersom den är en förutsättning för att du ska kunna arbeta som truckförare/processoperatör hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är disciplinerad, nyfiken och tar egna initiativ. Du är kommunikativ, noggrann och har ett starkt fokus på säkerhet. Eftersom arbetet innebär skift ser vi det som viktigt att du är flexibel och bekväm med att arbeta varierande arbetstider.
Viktigt för tjänsten är:
• B-Körkort
• Truckkort A+B
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier/annat jobb) på minst 50 %.
• Minst två terminer kvar om du studerar.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Tillgänglig att arbeta 2-3 dagar i veckan
• Tillgänglig att arbeta under sommaren 2026
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i fabriksmiljö
• Travers- och liftkort
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Om Paulig
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Pauligs omsättning uppgick 2022 till 1.1 miljader euro. Företaget har 2 300 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet "For a life full of flavour".
Ersättning

Fast lön
Detta är ett deltidsjobb.
