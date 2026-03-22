Sommarjobb som personlig assistent i Simrishamn, juli -aug ca 75 %

2026-03-22


Här är jobbet för dig som vill göra något meningsfullt i sommar - och som kanske vill fortsätta jobba på timmar under resterande år

Du kliver in i vardagen hos en man, 55 år, som lever ett aktivt liv, trots att han är rullstolsburen och synskadad.

Han är nyfiken, påläst och uppskattar samtal som går lite djupare. Här finns utrymme för både skratt och eftertanke.

Dagarna ser olika ut. Ibland handlar det om träning (som är en självklar del av vardagen), ibland om att följa med på föreläsningar, eller bara hänga med i nyhetsflödet och lyssna på en talbok. Din roll? Att vara det praktiska stödet som gör allt det där möjligt.

Du arbetar självständigt - utan tunga lyft - och blir en viktig del av att få vardagen att fungera.

Om jobbet

Sommarvikariat på ca 75 % under juli och augusti med god chans till fortsatt timanställning Arbetstiderna varierar: dag, kväll, enstaka nätter med sovande jour (9,5 tim) och ibland dygnspass.

Vi tror att du

Har livserfarenhet och känner dig trygg i dig själv Gillar att prata om stort och smått - och lyssna lika mycket Är positiv, inkännande och lösningsfokuserad Trivs med att ta ansvar och jobba självständigt

Körkort är ett plus, men inget måste.

Det här är inget jobb där du bara "är på plats". Här gör du skillnad - på riktigt, varje dag. Och det märks.

GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.

GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.

För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.

• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.

Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/81".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi

Arbetsplats
GIL

Kontakt
Lena Svensk
031-636487

Jobbnummer
9811966

