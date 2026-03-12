Sommarjobb som personlig assistent i Norsjö!
Vikariat som personlig assistent - sommarens drömjobb?
Har du fantasi, sinne för humor och förmåga att se saker ur någon annans perspektiv? Då kan detta vara ditt drömjobb!
Uppdragsgivaren är en 37-åring med barnasinnet kvar. Du kommer att assistera honom i vardagen, dvs stötta i det han kan och hjälpa honom med det han inte kan.
Som personlig assistent är du det främsta hjälpmedlet för ett liv på hans egna villkor. Assistansen utförs dygnet runt, med sovande jour i uppdragsgivarens bostad.
Du hänger med honom i allt som händer och assisterar var han än befinner sig - hemma, på jobbet, i badhuset eller vid utflykter utomhus. Vissa timmar jobbar två assistenter samtidigt, framför allt vid aktiviteter utanför hemmet - det kan till exempel vara gokart, bad, djurparksbesök och båtturer.
Ditt arbetsschema är luftigt och ger gott om utrymme för egna sommaräventyr.
- Uppdragsgivarens funktionsnedsättning gör att han kommunicerar på ett annorlunda sätt - du är hans tolk gentemot omvärlden och därför måste du ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Inga fysiskt tunga arbetsuppgifter förekommer, din ålder eller kön spelar ingen roll.
- Du behöver inga förkunskaper, men erfarenhet av personlig assistans och/eller autism är självklart meriterande.
- Körkort är ett krav eftersom en viktig arbetsuppgift är att köra uppdragsgivarens bil.
Tjänsten är ett vikariat under 8 sommarveckor, men det kan även förekomma vik före eller efter perioden.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
