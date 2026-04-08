Sommarjobb som personlig assistent
2026-04-08
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen lär känna en människa och får vara en viktig del av någons vardag? Som personlig assistent arbetar du nära en person och är med och skapar trygghet, självständighet och livskvalitet - i det lilla och i det stora. Ett jobb som både känns och betyder något.
DIN ROLL
Som personlig assistent arbetar du med att ge individuellt stöd till en person i hens vardag. Uppdraget utgår från den enskildes behov, önskemål och rutiner - vilket gör att arbetet är både varierat och personligt.
Du stöttar i det som får vardagen att fungera, till exempel personlig omvårdnad, måltider, aktiviteter och kommunikation. Det kan handla om allt från att skapa struktur i dagen till att följa med på ärenden eller fritidsaktiviteter.
Arbetet bygger på att du kan anpassa dig efter en annan människas sätt att leva sitt liv. Du är en viktig del i att skapa trygghet, kontinuitet och möjlighet till delaktighet.
Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll, helg samt nattarbete i form av journatt eller vaken natt, beroende på uppdrag.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du är en person som inger lugn och förtroende. Du har förmåga att vara närvarande, lyhörd och respektfull i mötet med andra människor. Samtidigt är du trygg i dig själv och kan hantera situationer som förändras eller inte alltid går att förutse.
Du samarbetar väl med andra, men är också bekväm i att arbeta självständigt och ta ansvar i din roll. Du har ett flexibelt förhållningssätt och kan anpassa dig efter olika behov och situationer.
Det är en fördel om du har utbildning eller erfarenhet inom vård, omsorg eller pedagogiskt arbete, men det är inget krav. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Arbetet kan även innebära moment som kräver god fysisk förmåga.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som personlig assistent blir du en del av Stöd och service i Skellefteå kommun. Här arbetar vi för att människor ska kunna leva sina liv utifrån sina egna förutsättningar, med så stor självständighet som möjligt.
Du arbetar nära en eller ett fåtal personer, vilket ger möjlighet att skapa relationer och kontinuitet i arbetet. Samtidigt har du kollegor och chef som finns som stöd i ditt uppdrag.
Sommarjobbet ger dig värdefull erfarenhet - oavsett om du är nyfiken på att arbeta inom området framöver eller vill ha ett meningsfullt jobb under sommaren.
BRA ATT VETA
Det här är ett sommarjobb med möjlighet att arbeta under en sammanhållen period under sommaren. Arbetstiderna är varierande och innefattar dag, kväll, helg samt journatt eller vaken natt.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs språktest i svenska. Om du kan uppvisa godkända betyg i svenska grund eller motsvarande kan detta ersätta språktestet.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen
Extra ersättning i sommar:
Arbetar du minst 80 % under båda semesterperioderna (vecka 26-33), som tillsammans omfattar åtta veckor, får du 10 000 kronor utöver din ordinarie bruttolön. Ersättningen betalas ut efter sommaren.
För dig som är pensionär och född 1958 eller tidigare erbjuds i stället 25 % högre timlön under månaderna juni, juli och augusti.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pers.ass våren 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
931 85 SKELLEFTEÅ
Skellefteå kommun, Stöd och service
HR-partner, rekrytering
Camilla Berglund 0910-73 50 00
