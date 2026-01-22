Sommarjobb som personlig assistent
2026-01-22
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Varberg
, Halmstad
NyKraft är ett privatägt företag inom LSS som bedriver personlig assistans i Halland. Företaget etablerades 2012 med kontor i Falkenberg. NyKraft värdesätter trygghet och det personliga mötet, av den anledningen finns mestadels av våra kunder och medarbetare i Falkenberg.
Målet är att erbjuda en personligare personlig assistans. Som kund hos NyKraft erbjuds man en individuell assistans som tillsammans med kunden är utformad efter dennes behov. Kunden är delaktig i rekrytering och i det slutgiltiga valet av assistenter.
Vi är anslutna till Fremia och har kollektivavtal.
Beskrivning:
Vi söker nu personliga assistenter till sommaren 2025!
Vikarier kommer tilldelas ett schema för sommarperioden juni-augusti med möjlighet till extraarbete både innan och efter sommarperioden.
Som personlig assistent hjälper du kunden i alla situationer som hör till livet, både i och utanför hemmet. Du stöttar kunden i allt vad gäller hushållssysslor och personlig omvårdnad/hygien, samt följer med på aktiviteter och utflykter. Det är bra om du gillar att röra på dig och är aktiv då det kan förekomma tunga lyft/och eller promenader och liknande.
Vi söker dig som behärskar svenska språket väl, samt är lugn och tydlig i förhållningssätt och kommunikation. Det är en fördel om du har arbetat som personlig assistent tidigare, men inget krav. Klar fördel om du har körkort och tillgång till egen bil.
Dygnsarbete med sovande jour förekommer.

Dina arbetsuppgifter
• --Kvalifikationer
Krav:
• Är lugn och tydlig i ditt förhållningssätt och kommunikation
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då det ingår att få och ge instruktioner om kundens omvårdnad
• B körkort
Meriterande:
Erfarenhet som personlig assistent
Erfarenhet av vård och omsorgsarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
(org.nr 556895-7400), https://www.nykraftassistans.se
Peter Åbergs väg 1
311 42 FALKENBERG
311 42 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NyKraft Assistans i Halland AB Kontakt
Rekryterare NyKraft ansokningar@nykraftassistans.se 0346-759900 Jobbnummer
