Sommarjobb som personlig assistent
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-01-19
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Vi söker nu sommarvikarier som personlig assistent till flera olika uppdrag. Alla uppdrag är unika och anpassade efter den person du arbetar hos.
Om jobbet
Som personlig assistent stöttar du en person i deras vardag så att de kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kund och kan till exempel bestå av
Hjälp med personlig omvårdnad
Stöd i vardagliga sysslor i hemmet
Följa med på aktiviteter, utflykt eller träning
Vara ett tryggt och närvarande stöd i vardagen
Arbetstiderna kan variera och omfatta dag, kväll, natt och helg beroende på uppdrag
Vi söker dig som är
Ansvarstagande lyhörd och pålitlig
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika individers behov
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande men inte ett krav - personlig lämplighet är det viktigaste, introduktion ges hos respektive kund
Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande sommarjobb där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag. Du får möjlighet att arbeta hos olika kunder eller följa samma kund över tid, med stöttning och introduktion inför uppdraget. För rätt person finns även möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.Publiceringsdatum2026-01-19Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
BemanningsAdministratör
Carolin Qvarnström carolin.qvarnstrom@furuboda.se 0739-414699 Jobbnummer
9691765