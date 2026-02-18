Sommarjobb som orderkoordinator i Nässjö
2026-02-18
Är du student och vill ha ett sommarjobb där logistik möter tempo och teamwork? Gillar du att vara där det händer, skapa struktur i flödet och samtidigt ha daglig kontakt med människor? Då kan det här vara din chans! Här kliver du in i en roll med ansvar, variation och ett engagerat team som stöttar dig hela vägen.
Om tjänstenDin huvudsakliga uppgift är att arbeta aktivt i det operativa skedet av flödet, där du hanterar, bereder och registrerar inkommande beställningar. Du ansvarar även för att löpande följa upp leveranser och hålla beställare uppdaterade om aktuellt leveransläge.
I rollen ingår dessutom att bemanna kundsupporten och besvara frågor från både projekt och beställare.
Företaget värdesätter en stark lärandekultur och uppmuntrar dig att dela med dig av dina perspektiv och idéer. Du förväntas bidra till utveckling av arbetssätt och förbättring av processer inom ditt ansvarsområde.
Vi söker dig somStuderar vid högskola eller universitet inom relevant område, exempelvis ekonomi eller logistik och har minst 1,5-2 år kvar på dina studier
Har ett genuint intresse för människor och brinner för att skapa positiva kundupplevelser
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Är stresstålig, lösningsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt
Har möjlighet att arbeta deltid under maj och heltid under juni-augusti
För att trivas i rollen som Orderkoordinator är du kommunikativ, framåtlutad och tar gärna egna initiativ. Du är en lagspelare med ett starkt servicefokus och bidrar med positiv energi till teamet.
Om anställningenVänligen bifoga både CV och personligt brev i samband med din ansökan. Genom rekryteringsprocessen kommer löpande urval att tillämpas. Annonsen kan således komma att stängas ner innan tjänsten är tillsatt.
Uppdraget är ett sommarjobb i form av ett konsultuppdrag, där du blir anställd på OIO.
Omfattning: Deltid under maj, heltid enligt överenskommet schema juni-augusti
Arbetstider: Vardagar, 08:00-16:30
Start: Maj 2026
Placering: Nässjö
Lön: Timlön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
