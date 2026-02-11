Sommarjobb som operatör på Santa Maria
2026-02-11
Vi söker nu engagerade och drivna operatörer för sommarjobb till Santa Marias kryddfabrik i Mölndal. Arbetet är förlagt till tvåskift måndag till fredag, där förmiddagsskiftet är mellan 06.50 och 15.00 (fredagar till 14.40) och eftermiddagsskiftet mellan 15.00 och 23.30 (fredagar till 19.10). Tjänsten innebär en konsultanställning hos Adecco, men du kommer att utföra ditt arbete hos Santa Maria i Mölndal.
Detta är ett sommarjobb på heltid som pågår under hela sommarperioden, med önskad start i maj fram till vecka 33.
Som operatör kommer dina arbetsuppgifter att variera något beroende på vilken avdelning du arbetar på, men i huvudsak kommer dina arbetsuppgifter inkludera följande:
• Rengöring, kontrollering och omställning av maskiner
• Montering och demontering av maskindelar
• Ansvara för driften av en maskinlinje
• Hantering, fyllning och tömning av råvaror
Du kommer antingen tillhöra produktionen, blandningen eller påfyllningen. På både blandningen och påfyllningen krävs mycket god fysik då arbetat innebär många tunga lyft.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, ansvarsfull och noggrann med ett skarpt öga för detaljer. Du har ett starkt säkerhetstänk och tar gärna egna initiativ inom ditt ansvarsområde. Eftersom arbetet innebär skiftarbete är det viktigt att du är flexibel och trivs med varierande arbetstider.
Viktigt för tjänsten är:
• Du har truckkort A2 (ledstaplare)
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du är ordningsam, självständig och kvalitetsmedveten
Meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion
• Tidigare erfarenhet som process/maskinoperatör
• Teknisk kompetens
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Sista ansökningsdag är 9/3-2026. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi uppmuntrar därför att du skickar in din ansökan omgående.
Om Paulig
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Pauligs omsättning uppgick 2022 till 1.1 miljader euro. Företaget har 2 300 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet "For a life full of flavour".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Enna Dedagic via enna.dedagic@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
