Sommarjobb som nätverkstekniker
Vi söker nu 1-2 sommarjobbare med särskilt intresse för nätverksteknik.
Om jobbet
Du kommer att stötta Digitaliseringsavdelningens nätverksgruppering några veckor under sommaren. Inom nätgruppens fokusområde finns arbetsuppgifter som ex. anpassning av ritningar för täckningskartor, inmätning av den trådlösa miljön (Site-Survey) för bättre täckningsgrad. Vi kommer även erbjuda arbete med den övriga infrastrukturen i form av enklare konfigurationer, översyn av fiberkopplingar, inkoppling av uttag och switchar utbyte av hårdvara.
Hantering av enklare ärenden från våra användare/kunder ingår också i begränsad omfattning. Du kommer i stor utsträckning arbeta självständigt.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning inom nätverksteknik eller är i slutet av din utbildning med fokus på nätverksteknik. Du kan också ha annan gymnasial eller eftergymnasial utbildning, exempelvis inom IT, kombinerat med yrkeserfarenhet inom nätverksteknik.
Du har intresse och praktisk erfarenhet av att arbeta med uppgifter i ett stort nätverk, såsom att identifiera oanvända fiberkablar, koppla kablar, konfigurera utrustning enligt instruktioner och uppdatera ritningar i autocad. Har du kunskaper inom Aruba campus WiFi, Aruba Central, switching/routing, alcatel lucent switchar är detta meriterande.
Som person är du självgående, noggrann och kvalitetsmedveten.
Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal. Anställningen kräver att du kan ta till dig teknisk dokumentation skriven på engelska.
Din arbetsplats
På Linköpings universitet har vi sedan flera år tillbaka haft en strategi att tidigt ta till oss och använda ny teknik. Som medarbetare på Digitaliseringsavdelningen har du möjlighet att bidra till denna utveckling och arbeta med modern teknik.
IT-infrastrukturenheten, där denna anställning är placerad, är ansvarig för design, utveckling, förvaltning och underhåll av universitetets IT-infrastruktur samt hantering av säkerhetsfrågor. Vi arbetar tätt tillsammans, med moderna metoder och den senaste tekniken, för att ligga i utvecklingens framkant. Du kommer ha kontakt med flera trevliga och duktiga kollegor som leder arbetet i nätverksmiljön.https://liu.se/organisation/liu/uf/digit
kan du läsa mer om hur det är att jobba på Digitaliseringsavdelningen och träffa flera av våra medarbetare
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning 2 månader.
Heltid, 1-2 anställningar
Tillträde: I mitten av juni eller enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Individuell lönesättning.
Våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsersättning och goda termins- och pensionsvillkor.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner
Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 3 maj.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123924".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
David Byers david.byers@liu.se
9866657