Sommarjobb som merchandiser - Halmstad
Storesupport Sverige AB / Grafiska jobb / Halmstad Visa alla grafiska jobb i Halmstad
2026-07-20
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Om tjänsten: Vi söker dig som vill arbeta v.31-34 som merchandiser till kund i Halmstad med omnejd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att plocka GB Glass i flera butiker. Arbetet är förlagt måndag till fredag och omfattar ca 30tim/veckan.
Kvalifikationer Vi söker dig som har:
Körkort och tillgång till bil (Krav)
Tidigare erfarenhet av arbete i livsmedelsbutik (Meriterande)
Personliga egenskaper Du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Du trivs att arbete i högt tempo. Du är självgående och tar egna initiativ.
Anställning: Plats: Halmstad Omfattning: v. 31-34 Arbetstider: Varierande arbetstider, måndag-fredag
Om Storesupport by Job&Talent:
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.Publiceringsdatum2026-07-20Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8095798-2107859". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storesupport Sverige AB
(org.nr 556935-5133), https://jobb.storesupport.se
Kungsgatan 25 (visa karta
)
302 46 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storesupport Jobbnummer
10007328