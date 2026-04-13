Sommarjobb som Merchandiser - Göteborg med omnejd
2026-04-13
Vill du ha ett aktivt och flexibelt sommarjobb där du får arbeta med kända varumärken i butik? Trivs du med eget ansvar och gillar att se resultat av ditt arbete? Då kan rollen som Merchandiser vara perfekt för dig!
Att jobba hos oss! - SRB Retail House
Som merchandiser kommer du att jobba med ett brett produktutbud från flera välkända varumärken.
I butik säkerställer vi att kundens produkter är väl påfyllda, exponeras på rätt sätt och ger ett säljande och attraktivt intryck för butikernas besökare. Som Merchandiser kommer du bl.a. ha kontakt med butikens personal, ansvara för påfyllnad och skötsel, kontrollera skyltning, skylta om vid behov, lägga beställningar samt ser över lagerstatus.
Att trivas med frihet under ansvar är A och O hos oss eftersom du till största del kommer utföra dina uppdrag självständigt i butik. Du kan även komma besöka flera olika butiker under en arbetsdag varför du måste trivas med att byta miljö och gilla att träffa nya människor. Under hela din anställning kommer du ha nära kontakt med områdesansvarig samt andra stödfunktioner på SRB Retail House som vägleder dig.
Är rollen som Merchandiser rätt för dig? Nu söker vi dig som:
Är intresserad av att arbeta under sommaren under veckorna 24-34, antingen hela eller delar av perioden
Sommarvikariaten utgör mellan ca 10-40 timmar i veckan
Är intresserad av att arbeta inom dagligvaruhandel och fylla på diverse olika varor, bl.a. konfektyr både lösvikt och förpackat
Bor i eller i närheten av Göteborg
Har körkort och tillgång till egen bil är ett krav då du kan komma att besöka butiker i Göteborg med omnejd, exempelvis Västra Frölunda, Partille, Lerum, Torslanda & Mölndal
Utbildning sker enligt överenskommelse
Vidare ser vi gärna att du:
Är lösningsorienterad, lätt att kommunicera med personer i din omgivning, kan arbeta effektivt och hålla ett bra tempo
Trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete
Är morgonpigg, då vi startar alla arbetsdagar på morgonen
Har tidigare erfarenhet av att jobba i butik eller inom dagligvaruhandeln
Vad erbjuder vi?
Lön enligt Handels kollektivavtal
Milersättning som startar och avslutas vid hemmet
Betald restid mellan butiker
Praktisk utbildningsperiod i butik vid start av anställning
Möjlighet att ingå i vikariepoolen och jobba extra vid behov ex. arbetstoppar, kampanjer, sjukdom eller semester
Om SRB Retail House
Vi på SRB Retail House hjälper dig att vinna slaget i butik. Vi har 30 års erfarenhet av att stödja varumärken och handel att nå sina shoppers där köpbeslutet fattas. Hos oss får du en partner med djup insikt om betydelsen av relationen mellan varumärket och handeln. Du får en partner som förstår nyanserna mellan en shopper och en konsument och vad som driver försäljning både in och ut ur butik.
Vi har lång erfarenhet av att jobba med både riktade insatser i utvalda butiker till omfattande upplägg för hela den svenska och nordiska marknaden. Med oss som leverantör får du lösningar som enkelt kan skalas upp och ner och anpassas för olika marknader och butiksformat. 2023 gick Retail House och SRB Gruppen samman, vilket placerar oss som en av Sveriges största byråer inom trade- och Shopper Marketing i Norden.
Vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SRB Retail House AB
(org.nr 556608-7382)
För detta jobb krävs körkort.
